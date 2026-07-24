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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O Goberno local informa ao movemento veciñal dos avances nos orzamentos, a vivenda e o transporte urbano

O Consello Municipal de Relacións Veciñais abordou as contas de 2026, a declaración de Santiago como zona tensionada, o novo contrato dos autobuses e a elaboración do I Plan Municipal de Saúde

Adriana Quesada
Adriana Quesada
24/07/2026 16:30
O Consello Municipal de Relacións Veciñais reuniu ao Goberno local e ás asociacións veciñais para analizar o estado dos principais proxectos e actuacións municipais
O Consello Municipal de Relacións Veciñais reuniu ao Goberno local e ás asociacións veciñais para analizar o estado dos principais proxectos e actuacións municipais
Concello de Santiago
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O Goberno local de Santiago trasladou ás asociacións veciñais o estado dos principais proxectos municipais durante a reunión do Consello Municipal de Relacións Veciñais, un órgano de participación no que tamén se informou dos orzamentos de 2026, da declaración da cidade como zona de mercado residencial tensionado, da nova concesión do transporte urbano e da elaboración do primeiro Plan Municipal de Saúde.

A alcaldesa, Goretti Sanmartín, presidiu este xoves a sesión, na que tamén participou a concelleira de Relacións Veciñais, Pilar Lueiro. O encontro serviu para compartir coa representación do tecido asociativo os avances en diferentes actuacións municipais e facer seguimento dos asuntos que afectan á veciñanza.

Entre os temas abordados figuraron os orzamentos municipais para 2026, con especial atención ás partidas destinadas aos servizos públicos, ás políticas sociais, aos investimentos e ao apoio ao movemento veciñal.

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Durante a reunión tamén se informou sobre a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado e as medidas previstas no plan específico asociado a esta figura, así como sobre a situación do proxecto do aparcadoiro do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Outro dos asuntos tratados foi a recente adxudicación do novo contrato do transporte urbano, chamado a renovar o servizo de autobuses da cidade nos próximos meses.

Pola súa banda, Pilar Lueiro deu conta dos avances na elaboración do I Plan Municipal de Saúde, unha iniciativa impulsada polas áreas que dirixe e na que actualmente se está a traballar a través dos distintos grupos focais creados para a súa elaboración.

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