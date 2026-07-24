'Galicia Vive+' analiza las claves de la longevidad gallega en un nuevo libro

Pilar Rodríguez Ledo es la coordinadora de esta obra Cedida

El libro Galicia Vive+, una obra colectiva editada por Ézaro y coordinada por la doctora María Pilar Rodríguez Ledo, se presentará el próximo 28 de julio en el Hostal dos Reis Católicos. La publicación analiza las claves biológicas, sociales y ambientales que sitúan a Galicia como uno de los territorios europeos con mayor longevidad.

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El acto contará con la participación del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; y la coordinadora científica de la obra. El libro, prologado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reúne las aportaciones de especialistas como Ángel Carracedo, África González, Rosa María Meijide o José María Failde.

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A través de diferentes capítulos, la publicación aborda cuestiones como la genética, la dieta atlántica, la actividad física, el entorno social o la investigación biomédica para explicar los factores que contribuyen a una vida más larga y saludable, con un enfoque divulgativo basado en la evidencia científica.