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Santiago de Compostela

La Catedral de Santiago se prepara para la Ofrenda al Apóstol con Miguel Santalices como delegado regio

El presidente del Parlamento de Galicia encabezará este sábado la ceremonia institucional y religiosa, que reunirá a autoridades civiles, militares y eclesiásticas en el templo compostelano

Agencias
24/07/2026 15:45
La Ofrenda al Apóstol reunirá en la Catedral de Santiago a representantes institucionales, con Miguel Santalices como delegado regio y la participación del arzobispo Francisco José Prieto
Archivo
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La Catedral de Santiago acogerá este sábado, 25 de julio, la celebración de la Ofrenda al Apóstol, uno de los actos clave dentro del Día do Apóstol Santiago, Día de Galicia, con el presidente del Parlamento galego, Miguel Ángel Santalices Vieira como delegado regio.

Como cada 25 de julio, la Catedral será el escenario de uno de los actos religiosos más famosos del año, la Ofrenda al Apóstol Santiago, dentro de la doble celebración que supone este día en el calendario autonómico. La ceremonia comenzará a las 10.30 horas y estará presidida por el arzobispo, monseñor Francisco José Prieto Fernández.

Esta será la cuarta ocasión en la que Santalices Vieira ejerza como delegado regio en la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago, después de hacerlo en los años 2016, 2018 y 2024. Además, también presentó la Ofrenda de la Traslación de 2017, 2018, 2019, 2023 y 2024.

Según lo previsto, el delegado regio llegara a las 10.10 horas a la praza do Obradoiro, donde se llevaran a cabo los honores y pase de revista, con la participación de la mandataria local, Goretti Sanmartín. A continuación, se procederá a retirar la bandera y se saludarán las autoridades, para posteriormente, formar la comitiva oficial.

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La entrada a la Catedral se realizará por la escalinata de la praza y la ceremonia religiosa empezará dentro del templo católico a las 10.30 horas. Al finalizar, a partir de las 12.15 horas aproximadamente, la comitiva oficia se dirigirá al Pazo de Raxoi para que el delegado regio, Santalices, firme en el Libro de Honra del Ayuntamiento de Santiago.

A la ceremonia asistirán autoridades civiles, institucionales, religiosas y militares. Entre ellas, destaca el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo que, como en anteriores ocasiones, se desplazará a la capital gallega para conmemorar el día grande de Galicia, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Además, también está confirmada la presencia en la jornada del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y miembros de la corporación municipal, encabezados por la alcaldesa, entre otros representantes políticos.

Con todo, la ofrenda no será la única cita en el templo del día, ya que también habrá las rutinarias misas del peregrino, previstas a las 13.00, 16.00, 17.00, 18.00 y 19.30 horas.

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