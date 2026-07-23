Santiago enciende el Apóstol: conciertos, videomapping, fuegos artificiales y diez días de fiesta

El empresario Ghaleb Jaber Ibrahim inauguró este miércoles las fiestas del Apóstol con el pregón desde el Pazo de Raxoi, dando inicio a diez días de actividades y conciertos en Santiago Andrea Sanchez

Las fiestas del Apóstol han arrancado este miércoles con el pregón del empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, Ghaleb Jaber Ibrahim, y se extenderán hasta el próximo 31 de julio, cuando la banda muradana The Rapants toque en la Praza da Quintana. Entremedias, las actuaciones de Lila Downs o Shego y los tradicionales fuegos artificales completarán el programa.

Una de las principales novedades es la vuelta del espectáculo de luces, que se realizó por última vez antes de la pandemia. Este se proyectará sobre la fachada del Pazo de Raxoi durante tres noches consecutivas. La primera será en la madrugada del 24 al 25, cuando se podrá ver desde las 00.00 hasta las 02.00 horas. Cada pase durará nueve minutos y serán repetidos en intervalos de 15. Los días 25 y 26 arrancará una hora antes, a las 23.00, y terminará a las 01.00 horas.

También habrá fuegos artificiales las noches del 24 y el 31, que repetirán el mismo esquema del año pasado. El primero de estos dos días se tirarán desde tres puntos: la Alameda, Cidade da Cultura y el Parque de Carlomagno, en Fontiñas. El espectáculo comenzará a las 23.30 horas y tendrá una duración mínima de 18 minutos.

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El espectáculo del día 31 de julio, con el que se dará cierre a las fiestas, será disparado desde un único punto, la Alameda. Arrancará a la misma hora, a las 23.30 horas, con una duración mínima de 16 minutos.

Además, las atracciones están abiertas en la Alameda desde el pasado 19 de julio y durarán hasta el domingo de la semana que viene, 2 de agosto. Contarán con un horario inclusivo sin ruido los días 21, 28 y 29 entre las 17.00 y 19.00 horas de la tarde.

Cierre a cargo de The Rapants

El lunes 27 actuará la artista de rock gaditana La Perra Blanco y el martes 28 será el turno de la fiesta gitana gallega Tarara. La rapera madrileña Bewis de la Rosa y el gallego Eris Mackenzie se subirán al escenario de A Quintana el miércoles 29. El jueves será el turno de la banda indie-rock Shego. Finalmente, la banda The Rapants pondrá el ramo el 31 de julio.

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De igual modo, un año más habrá orquestas en la Alameda compostelana, donde actuarán la Orquestra Finisterre; la Orquesta Compostela; Tania Beiras y los Cumbia Pop; Costa Dorada, y la Orquesta Suavecito. También estarán en la fiesta los peregrinos musicales los días 27 y 29 en el Teatro Principal y el martes 28 en San Martín Pinario.

Cartel en homenaje a Camilo Díaz Valiño

Este año, el cartel ha sido realizado por la ilustradora compostelana Iria Aldegunde. Según destacó en la presentación del mismo, este es un póster "simbólico y esperanzador" que fusiona la tradición compostelana con un homenaje al ilustrador fusilado Camilo Díaz Baliño.

"Cuando fue asesinado llevaba 10 años siendo autor de los carteles de las fiestas de Santiago, entonces queríamos llevar por ahí la propuesta y creo que recogió muy bien toda aquella cartelería de Díaz Baliño", explicó.