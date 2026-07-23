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Santiago de Compostela

Santiago blinda las fiestas del Apóstol con un despliegue de 250 policías y unidades especiales

El dispositivo de seguridad incorpora agentes de la UIP, GEO, Tedax, Caballería, drones, guías caninos y policías alemanes, con un refuerzo especial durante los días 24 y 25 de julio

Agencias
23/07/2026 17:00
Agentes de la Policía Nacional a caballo durante la presentación del proyecto ‘Comisarías Europeas’, en la Plaza del Obradoiro
Agentes de la Policía Nacional a caballo durante la presentación del proyecto ‘Comisarías Europeas’, en la Plaza del Obradoiro
Europa Press-Archivo
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Un total de 250 de agentes de la Policía Nacional integrarán el dispositivo especial de seguridad planeado para las fiestas del Apóstol, que este año extenderán su programa entre el miércoles 22 y el viernes 31 de julio. Entre otros, incorporará 'antidisturbios', agentes del GEO, guías caninos y unidades aéreas y de Caballería.

Además del refuerzo realizado con policías procedentes de otros lugares, también contará con las unidades que de forma habitual forman parte de la Comisaría de Santiago, como lo son las unidades de patrullas y la Policía Judicial, según han detallado fuentes oficiales del cuartel. La mayor parte del operativo se desplegará en los días centrales, 24 y 25.

El dispositivo sumará a agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), conocidos coloquialmente como 'antidisturbios', del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) y de la Unidad de Subsuelo, encargados de realizar requisas y vigilancias por debajo de la tierra. También participarán técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tédax), guías caninos y unidades aéreas, compuestas de drones y antidrones.

De igual modo, dentro del desarrollo del dispositivo, agentes de la Policía Alemana patrullarán junto a otros de la Policía Nacional entre los días 15 y 31, en el marco del proyecto de Comisarías Europeas, en el que Santiago ya ha participado en años anteriores.

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Estos agentes realizarán patrullas uniformadas a pie o en vehículo en zonas de gran afluencia turística, colaborando en la atención a las víctimas de delitos de estos países, en la prevención de la delincuencia y en el apoyo en la tramitación de denuncias.

Unidades de caballería

Además, la Policía Nacional ha desplegado en Galicia efectivos de la Unidad Especial de caballería con el objetivo de reforzar durante los meses de verano la seguridad ciudadana, la prevención de incendios forestales y la protección de las personas que recorren los diferentes itinerarios del Camino de Santiago.

Los agentes realizarán patrullas preventivas dirigidas a detectar conductas o situaciones que puedan favorecer la aparición de incendios e identificar posibles focos; ofrecerán asistencia e información a peregrinos y visitantes, y reforzarán la prevención de hurtos, agresiones, actos vandálicos y otras conductas que puedan afectar a su seguridad.

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