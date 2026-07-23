Las Lecciones Jacobeas Internacionales de la USC se clausuran con una etapa del Camino Portugués y una visita a la Catedral de Tui

os participantes recorrieron a pie el tramo entre la localidad portuguesa de Cerdal y Tui antes de visitar la Catedral tudense

Las XVII Lecciones Jacobeas Internacionales de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) concluyeron este jueves con una actividad sobre el terreno en el Camino Portugués. Los participantes recorrieron a pie el tramo entre la localidad portuguesa de Cerdal y Tui antes de visitar la Catedral tudense, que este año celebra el 800 aniversario de su consagración.

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La jornada comenzó con una andaina guiada por Rafael Sánchez Bargiela, miembro del Instituto de Estudios Tudenses. A su llegada a Tui, el grupo fue recibido por el alcalde de la localidad, Enrique Caballero, y posteriormente recorrió el casco histórico antes de conocer el patrimonio de la catedral de la mano de José Ramón Fernández Fernández.

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Las Lecciones Jacobeas, organizadas por la Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións de la USC dentro de los cursos de verano de la universidad, se han celebrado desde el pasado lunes en el Museo das Peregrinacións de Santiago bajo el título Patrimonio y voces del Camino de Santiago.

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Dirigidas por los profesores Miguel Taín Guzmán y Domingo González Lopo, las jornadas reunieron a especialistas nacionales e internacionales para analizar distintos aspectos relacionados con el Camino de Santiago, las peregrinaciones y el fenómeno jacobeo.