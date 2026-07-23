Gonzalo Muíños propón conceder a Medalla de Ouro de Santiago a Borja Iglesias
O concelleiro non adscrito considera que o primeiro futbolista galego campión do mundo merece un recoñecemento pola súa traxectoria deportiva e polo seu compromiso social
O concelleiro non adscrito Gonzalo Muíños propuxo conceder a Borja Iglesias a Medalla de Ouro de Santiago ao mérito deportivo, coa intención de recoñecer a súa traxectoria tras converterse no primeiro futbolista galego en conquistar unha Copa do Mundo coa selección española e poñer en valor os principios que, ao seu xuízo, representa dentro e fóra dos terreos de xogo.
Muíños considera que o recente título mundial supón un novo fito na carreira do dianteiro compostelán, aínda que sostén que os motivos para esta distinción van máis aló do éxito deportivo. "Borja Iglesias é un referente que transcende con moito o fútbol. Como campión do mundo merece o recoñecemento da súa cidade, pero, sobre todo, polos valores que representa", afirmou.
Na súa proposta, o edil destaca tamén o papel que o futbolista desempeñou durante o Mundial dentro do vestiario da selección española. Segundo sinala, varios dos seus compañeiros chegaron a definilo como o "irmán maior" do grupo, un liderado baseado no exemplo, na capacidade de unir ao equipo e no respecto que esperta entre os seus compañeiros.
O concelleiro lembra igualmente a decisión de Borja Iglesias de renunciar á convocatoria da selección española en 2023 en solidariedade con Jenni Hermoso tras o caso Rubiales, un xesto que cualifica de "valente" por antepoñer os seus principios aos intereses deportivos.
Muíños pon tamén en valor o compromiso social do dianteiro santiagués, lembrando que durante o Mundial aproveitou a súa repercusión pública para denunciar a homofobia, visibilizar distintas inxustizas sociais e criticar o elevado prezo das entradas da final.
"Borja Iglesias representa o talento, o compromiso, a humildade e a valentía. É un exemplo para moitas xeracións e un dos veciños máis universais que ten Santiago de Compostela. Por iso cremos que a cidade debe renderlle a homenaxe institucional que merece", concluíu o concelleiro.