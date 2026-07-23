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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Gonzalo Muíños propón conceder a Medalla de Ouro de Santiago a Borja Iglesias

O concelleiro non adscrito considera que o primeiro futbolista galego campión do mundo merece un recoñecemento pola súa traxectoria deportiva e polo seu compromiso social

Redacción Santiago
23/07/2026 17:21
MADRID, 20/07/2026.- El jugador de la selección española Borja Iglesias durante la celebración este lunes en la plaza de Cibeles de la conquista del Mundial 2026 por parte del combinado español. EFE/Sergio Pérez
El jugador de la selección española Borja Iglesias durante la celebración este lunes en la plaza de Cibeles de la conquista del Mundial 2026 por parte del combinado español 
EFE
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O concelleiro non adscrito Gonzalo Muíños propuxo conceder a Borja Iglesias a Medalla de Ouro de Santiago ao mérito deportivo, coa intención de recoñecer a súa traxectoria tras converterse no primeiro futbolista galego en conquistar unha Copa do Mundo coa selección española e poñer en valor os principios que, ao seu xuízo, representa dentro e fóra dos terreos de xogo.

Muíños considera que o recente título mundial supón un novo fito na carreira do dianteiro compostelán, aínda que sostén que os motivos para esta distinción van máis aló do éxito deportivo. "Borja Iglesias é un referente que transcende con moito o fútbol. Como campión do mundo merece o recoñecemento da súa cidade, pero, sobre todo, polos valores que representa", afirmou.

DALLAS (ESTADOS UNIDOS), 06/07/2026.- El delantero español Borja Iglesias a su llegada al AT&T Stadium de Texas momentos antes del encuentro ante Portugal correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, este lunes en Dallas. EFE/Mariscal

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Na súa proposta, o edil destaca tamén o papel que o futbolista desempeñou durante o Mundial dentro do vestiario da selección española. Segundo sinala, varios dos seus compañeiros chegaron a definilo como o "irmán maior" do grupo, un liderado baseado no exemplo, na capacidade de unir ao equipo e no respecto que esperta entre os seus compañeiros.

O concelleiro lembra igualmente a decisión de Borja Iglesias de renunciar á convocatoria da selección española en 2023 en solidariedade con Jenni Hermoso tras o caso Rubiales, un xesto que cualifica de "valente" por antepoñer os seus principios aos intereses deportivos.

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Muíños pon tamén en valor o compromiso social do dianteiro santiagués, lembrando que durante o Mundial aproveitou a súa repercusión pública para denunciar a homofobia, visibilizar distintas inxustizas sociais e criticar o elevado prezo das entradas da final.

"Borja Iglesias representa o talento, o compromiso, a humildade e a valentía. É un exemplo para moitas xeracións e un dos veciños máis universais que ten Santiago de Compostela. Por iso cremos que a cidade debe renderlle a homenaxe institucional que merece", concluíu o concelleiro.

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