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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A Facultade de Matemáticas rende homenaxe a once profesionais pola súa traxectoria académica e de servizo

O centro recoñeceu a dedicación de dez docentes e da súa xestora, que se xubilaron ou se xubilan este ano, nun acto de agradecemento á súa contribución 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/07/2026 18:30
A Facultade de Matemáticas da USC distinguiu o profesorado e o persoal técnico, de xestión e administración que remata a súa etapa profesional
A Facultade de Matemáticas da USC distinguiu o profesorado e o persoal técnico, de xestión e administración que remata a súa etapa profesional
USC
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Matemáticas recoñeceu este xoves o labor do seu profesorado e persoal técnico, de xestión e de administración e servizos (PTXAS) de enteira dedicación á Facultade. Esta mañá rendeu unha homenaxe a dez docentes e a xestora do centro que se xubilaron ou se xubilan este ano nunha cerimonia que ano tras ano reúne no centro a boa parte da súa comunidade.

O acto, presidido polo decano da Facultade, Alberto Cabada Fernández, ten como obxectivo recoñecer o seu compromiso ao longo das súas traxectorias profesionais e agradecer a contribución realizada á docencia, á investigación, á xestión e á vida académica da Facultade.

A exposición 'UNEASY RIDERS. La ciudad en ruta', comisariada polo profesor da USC Diego Allen-Perkins e a antropóloga Montserrat Cañedo, poderá visitarse no Museo Nacional de Antropoloxía

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Nesta ocasión, recibiron esta homenaxe Fernando Alcalde Cuesta (Xeometría e Topoloxía), Xosé Manuel Carballés Vázquez (Xeometría e Topoloxía), Rosa Mª Fernández Rodríguez (Álxebra), Felipe Gago Couso (Álxebra), Eduarda González Ferreiro (Xestora de Centro), Wenceslao González Manteiga (Estatística e Investigación Operativa), Manuel Eulogio Ladra González (Álxebra), Enrique Macías Virgos (Xeometría e Topoloxía), Modesto Ramón Salgado Seco (Xeometría e Topoloxía), Antonio Sampayo Flores (Estatística e Investigación Operativa) e Rosa María Trinchet Soria (Análise Matemática).

Cada unha destas persoas son presentadas no acto por un compañeiro e compañeira, e nesta ocasión participaron Óscar Rivero Salgado, Yolanda M.ª Martínez Rodríguez, Manuel Febrero Bande, Xabier García Martínez, Antonio Gómez Tato, Manuel de León Rodríguez e Pilar Mato Eiroa.

O acto estivo organizado polo equipo decanal da Facultade de Matemáticas en colaboración cos departamentos de Estatística, Análise Matemática e Optimización e Matemáticas, aos que pertencen as persoas homenaxeadas.

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