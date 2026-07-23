A Facultade de Matemáticas rende homenaxe a once profesionais pola súa traxectoria académica e de servizo
O centro recoñeceu a dedicación de dez docentes e da súa xestora, que se xubilaron ou se xubilan este ano, nun acto de agradecemento á súa contribución
Matemáticas recoñeceu este xoves o labor do seu profesorado e persoal técnico, de xestión e de administración e servizos (PTXAS) de enteira dedicación á Facultade. Esta mañá rendeu unha homenaxe a dez docentes e a xestora do centro que se xubilaron ou se xubilan este ano nunha cerimonia que ano tras ano reúne no centro a boa parte da súa comunidade.
O acto, presidido polo decano da Facultade, Alberto Cabada Fernández, ten como obxectivo recoñecer o seu compromiso ao longo das súas traxectorias profesionais e agradecer a contribución realizada á docencia, á investigación, á xestión e á vida académica da Facultade.
Nesta ocasión, recibiron esta homenaxe Fernando Alcalde Cuesta (Xeometría e Topoloxía), Xosé Manuel Carballés Vázquez (Xeometría e Topoloxía), Rosa Mª Fernández Rodríguez (Álxebra), Felipe Gago Couso (Álxebra), Eduarda González Ferreiro (Xestora de Centro), Wenceslao González Manteiga (Estatística e Investigación Operativa), Manuel Eulogio Ladra González (Álxebra), Enrique Macías Virgos (Xeometría e Topoloxía), Modesto Ramón Salgado Seco (Xeometría e Topoloxía), Antonio Sampayo Flores (Estatística e Investigación Operativa) e Rosa María Trinchet Soria (Análise Matemática).
Cada unha destas persoas son presentadas no acto por un compañeiro e compañeira, e nesta ocasión participaron Óscar Rivero Salgado, Yolanda M.ª Martínez Rodríguez, Manuel Febrero Bande, Xabier García Martínez, Antonio Gómez Tato, Manuel de León Rodríguez e Pilar Mato Eiroa.
O acto estivo organizado polo equipo decanal da Facultade de Matemáticas en colaboración cos departamentos de Estatística, Análise Matemática e Optimización e Matemáticas, aos que pertencen as persoas homenaxeadas.