Electrofauna transforma Vista Alegre en tres días de música, natureza e creación
O festival regresa do 30 de xullo ao 1 de agosto cunha programación que combina concertos internacionais, actividades ambientais, danza, obradoiros e propostas familiares no parque compostelán
Santiago acollerá a próxima semana unha nova edición de Electrofauna, un festival que combina música, arte e actividades medioambientais para reivindicar a natureza como fonte de inspiración creativa. A cuarta edición celebrarase os días 30 e 31 de xullo e 1 de agosto no parque de Vista Alegre, que se converterá no principal escenario dunha programación pensada para todos os públicos.
O festival ofrecerá concertos, roteiros, visitas guiadas, obradoiros, danza, actividades ambientais e atraccións infantís de madeira. As propostas desenvolveranse o xoves e o venres a partir das 17.00 horas e o sábado desde as 11.00 ata a noite.
Na presentación da iniciativa, a concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, destacou que Santiago continuará ofrecendo programación cultural accesible unha vez rematadas as Festas do Apóstolo. A edil subliñou tamén a elección do parque de Vista Alegre como escenario desta edición, poñendo en valor un espazo que acolle equipamentos como o Museo de Historia Natural, a Casa de Europa, a sede da SGAE ou a Escola Municipal de Música, ademais do hórreo restaurado recentemente polo Consorcio de Santiago.
Pola súa banda, a directora do festival, Mónica Mejías, agradeceu o apoio institucional a un proxecto que pretende homenaxear a natureza como recurso creativo e dar protagonismo aos espazos verdes da cidade, cambiando de localización en cada edición para contribuír á súa divulgación e valorización.
Concertos internacionais e talento galego
O cartel musical reunirá artistas internacionais como Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, chegadas desde Marrocos; Nidia Góngora, que presentará o seu novo proxecto Nuevos Ríos xunto a músicos de Colombia e Francia; e Tiraya, artista venezolano afincado en Madrid.
A representación galega estará protagonizada por Zeltia Irevire, Catuxa Salom, Peitoescuro, High Paw, XianPais, Terrae DJs e a asociación BStudio Danza, ademais das sesións de DJ Daasanach e DJ Eva Chloé. Roteiros, obradoiros e visitas ao Museo de Historia Natural
A programación inclúe tamén actividades para achegar o público á biodiversidade do parque, como roteiros ambientais, unha xincana de descuberta natural, charlas sobre especies autóctonas e obradoiros de movemento creativo inspirados na natureza.
O Museo de Historia Natural da USC organizará visitas guiadas os días 30 e 31 de xullo ás 17.30 horas, mentres que o sábado 1 de agosto ofrecerá unha ruta polo parque de Vista Alegre e unha xornada de portas abertas.
As actividades, agás os concertos do sábado, serán gratuítas ata completar capacidade. As actuacións desa xornada requiren entrada, xa dispoñible en Entradium a un prezo simbólico. O festival contará tamén cun tren turístico gratuíto para facilitar o acceso ao parque e con atraccións infantís de madeira para a cativada.