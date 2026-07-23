El PSdeG denuncia la cancelación de sesiones de rehabilitación en Conxo durante el verano

O PSdeG-PSOE rexistrará iniciativas no Parlamento de Galicia para esixir melloras na Atención Primaria en Compostela e a construción do centro de saúde do Castiñeiriño

El secretario general del PSdeG de Santiago y diputado en el Parlamento de Galicia, Aitor Bouza, denunció este jueves la cancelación de sesiones del Servicio de Rehabilitación del Hospital de Conxo durante el verano y atribuyó esta situación a la falta de planificación de la Xunta para cubrir las vacaciones del personal.

Según explicó el dirigente socialista, varios usuarios del servicio trasladaron al partido que sus tratamientos fueron aplazados hasta después del verano, una situación que, a su juicio, compromete la continuidad asistencial y puede retrasar la recuperación de los pacientes.

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Bouza aseguró que el problema no reside en el derecho del personal sanitario a disfrutar de sus vacaciones, sino en la ausencia de sustituciones suficientes para mantener la actividad del servicio. En este sentido, reclamó a la Xunta que cubra todas las ausencias del personal para garantizar la atención a los usuarios.

El diputado anunció además que el PSdeG registrará una iniciativa en el Parlamento de Galicia para exigir la reposición inmediata de las sesiones canceladas, la cobertura de todas las vacantes temporales y la elaboración de un plan específico para asegurar el funcionamiento de los servicios de rehabilitación durante el periodo estival.

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El dirigente socialista enmarcó esta situación en lo que considera un deterioro progresivo de la sanidad pública gallega y reclamó al Gobierno autonómico una solución "inmediata" para evitar nuevas interrupciones en la atención a los pacientes.