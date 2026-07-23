El PP reclama una revisión urgente del arbolado tras la caída de una rama en el Banquete de Conxo
José Ramón de la Fuente pide al Gobierno local que aclare si existían informes previos sobre el estado del árbol y denuncia el "abandono" de parques y zonas verdes
El Partido Popular de Santiago reclamó este miércoles al gobierno municipal una revisión urgente del estado del arbolado y un refuerzo de las labores de mantenimiento de parques y zonas verdes tras la caída de una rama de grandes dimensiones en el Banquete de Conxo.
El concejal popular José Ramón de la Fuente aseguró que el incidente, que se produjo sobre una zona equipada con mesas y bancos y que no causó daños personales al no haber nadie en ese momento, evidencia la necesidad de actuar de forma preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Según el PP, el estado de conservación de numerosos parques y espacios verdes de la ciudad es motivo de preocupación desde hace meses. De la Fuente sostiene que su grupo ha trasladado en varias ocasiones la necesidad de reforzar el mantenimiento del arbolado urbano y revisar periódicamente su estado, sin que el Gobierno local haya adoptado las medidas necesarias.
Por ello, el grupo municipal popular solicita al ejecutivo compostelano que aclare si existían avisos o informes previos sobre el estado del árbol del que se desprendió la rama y qué actuaciones se habían llevado a cabo para evitar riesgos.
Además, el PP pide que se realice una inspección del arbolado en todos los parques y zonas verdes de Santiago y que se intensifiquen las tareas de conservación para prevenir nuevos incidentes.
"O que ocorreu no Banquete de Conxo debe servir de aviso. Os parques son espazos de convivencia, lecer e encontro para milleiros de composteláns e non poden converterse nun risco por falta de mantemento", concluyó José Ramón de la Fuente.