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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O Día do Traxe Galego enche este domingo as rúas de Santiago con 47 anos de tradición

O desfile polo casco histórico e o certame da Quintana volverán ser os grandes protagonistas dunha xornada dedicada á indumentaria tradicional dentro das Festas do Apóstolo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/07/2026 18:00
O XLVII Día do Traxe Galego reunirá este domingo en Santiago participantes de toda Galicia para reivindicar e divulgar a indumentaria tradicional
O XLVII Día do Traxe Galego reunirá este domingo en Santiago participantes de toda Galicia para reivindicar e divulgar a indumentaria tradicional
Concello de Santiago
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O Día do Traxe Galego, unha das citas máis tradicionais das Festas do Apóstolo, volve celebrarse este domingo nunha xornada que comeza co desfile que sae da Alameda e que se prolonga todo o día ata o concurso que premiará as mellores vestimentas na praza da Quintana.

A concelleira de Festas, Pilar Lueiro, acompañada pola presidenta e o vicepresidente da Asociación do Traxe Galego, Consuelo Vázquez e Aurelio Gianzo; e Eva Calvo, do departamento de comunicación e RRII de El Corte Inglés Santiago animou a gozar desta tradicional celebración dentro do programa de Festas do Apóstolo.

A xornada comezará ás 11.45 horas co desfile matinal de traxes tradicionais, que partirá da Alameda e percorrerá a rúa do Vilar, a praza das Praterías, a rúa da Conga e a rúa do Preguntoiro ata chegar á praza de Cervantes e Acibechería.

A continuación, a comitiva sairá cara a Igrexa de San Paio de Antealtares para celebrar ás 13.00 h a tradicional misa e ofrenda floral. Ao finalizar a cerimonia, ás 14.00 horas, haberá unha recepción oficial na Casa do Concello.

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Ás 16.15 horas as persoas participantes concentraranse na hospedaría de San Martiño Pinario para tomar parte no popular certame de traxes tradicionais. Dende alí sairán ás 19.00 horas en dirección á praza da Quintana, onde  ás 19:30 h terá lugar a exhibición dos traxes presentados e o posterior acto de entrega de premios ás persoas gañadoras.

Concurso do traxe tradicional galego

Organizado pola Asociación do Traxe Galego e o Concello de Santiago coa colaboración de El Corte Inglés, o concurso do traxe galego establece tres categorías principais: muller, home e grupos de dez ou máis persoas. Dentro de cada unha, o xurado premia o traxe antigo e o traxe moderno. Tamén se valora a vestimenta de nenos e nenas.  Os premios económicos oscilan entre os 400 e os 700 euros.

O xurado está constituído por persoas expertas no ámbito da investigación etnográfica, a confección de traxes e o estudio da indumentaria tradicional. Na súa avaliación, terán en conta  a calidade e autenticidade dos traxes e de cada unha das pezas que os compoñen, así como dos complementos como calzado, adobíos e peiteado.

A Asociación do Traxe Galego cumpre 31 anos dedicada ao estudo, a investigación e a conservación do traxe tradicional galego e a súa promoción en todas as súas manifestacións.

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