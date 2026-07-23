O Día do Traxe Galego enche este domingo as rúas de Santiago con 47 anos de tradición
O desfile polo casco histórico e o certame da Quintana volverán ser os grandes protagonistas dunha xornada dedicada á indumentaria tradicional dentro das Festas do Apóstolo
O Día do Traxe Galego, unha das citas máis tradicionais das Festas do Apóstolo, volve celebrarse este domingo nunha xornada que comeza co desfile que sae da Alameda e que se prolonga todo o día ata o concurso que premiará as mellores vestimentas na praza da Quintana.
A concelleira de Festas, Pilar Lueiro, acompañada pola presidenta e o vicepresidente da Asociación do Traxe Galego, Consuelo Vázquez e Aurelio Gianzo; e Eva Calvo, do departamento de comunicación e RRII de El Corte Inglés Santiago animou a gozar desta tradicional celebración dentro do programa de Festas do Apóstolo.
A xornada comezará ás 11.45 horas co desfile matinal de traxes tradicionais, que partirá da Alameda e percorrerá a rúa do Vilar, a praza das Praterías, a rúa da Conga e a rúa do Preguntoiro ata chegar á praza de Cervantes e Acibechería.
A continuación, a comitiva sairá cara a Igrexa de San Paio de Antealtares para celebrar ás 13.00 h a tradicional misa e ofrenda floral. Ao finalizar a cerimonia, ás 14.00 horas, haberá unha recepción oficial na Casa do Concello.
Ás 16.15 horas as persoas participantes concentraranse na hospedaría de San Martiño Pinario para tomar parte no popular certame de traxes tradicionais. Dende alí sairán ás 19.00 horas en dirección á praza da Quintana, onde ás 19:30 h terá lugar a exhibición dos traxes presentados e o posterior acto de entrega de premios ás persoas gañadoras.
Concurso do traxe tradicional galego
Organizado pola Asociación do Traxe Galego e o Concello de Santiago coa colaboración de El Corte Inglés, o concurso do traxe galego establece tres categorías principais: muller, home e grupos de dez ou máis persoas. Dentro de cada unha, o xurado premia o traxe antigo e o traxe moderno. Tamén se valora a vestimenta de nenos e nenas. Os premios económicos oscilan entre os 400 e os 700 euros.
O xurado está constituído por persoas expertas no ámbito da investigación etnográfica, a confección de traxes e o estudio da indumentaria tradicional. Na súa avaliación, terán en conta a calidade e autenticidade dos traxes e de cada unha das pezas que os compoñen, así como dos complementos como calzado, adobíos e peiteado.
A Asociación do Traxe Galego cumpre 31 anos dedicada ao estudo, a investigación e a conservación do traxe tradicional galego e a súa promoción en todas as súas manifestacións.