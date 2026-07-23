Borja Iglesias, un campeón del mundo que nunca dejó de ser él mismo

El delantero español Borja Iglesias momentos antes del encuentro ante Portugal correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. EFE

Borja Iglesias ya forma parte de la historia del fútbol español. El 'Panda' ya es el primer futbolista gallego en proclamarse campeón del mundo con la selección española. Un hito que transciende lo deportivo y que consolida la trayectoria de uno de los deportistas más reconocibles nacidos en Santiago de Compostela.

Pero si hay algo que ha distinguido a Borja Iglesias a lo largo de su carrera es su forma de entender el fútbol. El compostelano nunca ha ocultado sus opiniones ni ha evitado pronunciarse sobre cuestiones sociales. Ha utilizado su visibilidad para defender la igualdad, denunciar la homofobia y apoyar distintas causas, convirtiéndose en una figura poco habitual dentro del deporte profesional.

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Uno de los momentos que mejor define esa personalidad se produjo en 2023, cuando renunció a acudir con la selección española tras el caso Rubiales, mostrando su apoyo a Jenni Hermoso. Una decisión que reconoció haber vivido con incertidumbre por las posibles consecuencias que podía tener para su carrera.

El Mundial permitió el reencuentro de ambos en varias ocasiones. Borja explicó durante el torneo que aquella fue "una época dura" porque no sabía cómo podía afectar a su futuro profesional, aunque aseguró que sigue convencido de haber tomado la decisión correcta.

Su compromiso volvió a quedar patente durante el campeonato. El delantero criticó públicamente el elevado precio de las entradas para la final y, una vez conquistado el título, al evitar escenificar un saludo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Con la segunda estrella mundial para España ya en su palmarés, Borja Iglesias no solo ha firmado el mayor éxito de su carrera. También ha reafirmado que es posible competir al máximo nivel sin renunciar a las propias convicciones, convirtiéndose en un referente que trasciende el fútbol.