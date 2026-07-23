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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A Biblioteca América celebra cen anos abrindo unha xanela de Galicia ao continente americano

A USC inaugura unha exposición en Fonseca para conmemorar o centenario dun dos fondos americanistas máis importantes de Europa, que poderá visitarse ata o 31 de outubro

Adriana Quesada
Adriana Quesada
23/07/2026 19:00
A mostra do centenario da Biblioteca América reúne documentos históricos, pezas patrimoniais e un título de doutor honoris causa inédito concedido a Gumersindo Busto en 1934
A mostra do centenario da Biblioteca América reúne documentos históricos, pezas patrimoniais e un título de doutor honoris causa inédito concedido a Gumersindo Busto en 1934
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A Universidade de Santiago de Compostela conmemora o centenario da Biblioteca América, unha das coleccións bibliográficas e documentais sobre o continente americano máis relevantes de Europa, cunha exposición que repasa a súa historia, o seu legado e o papel que desempeñou como ponte cultural entre Galicia e América durante o último século.

A mostra, titulada ‘A Biblioteca América: un soño inaugurado en 1926’, abriu este xoves as súas portas no Colexio de Fonseca e poderá visitarse ata o vindeiro 31 de outubro. A inauguración estivo presidida pola reitora da USC, Rosa Crujeiras, acompañada polo conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez; a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; a presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra; e a profesora Pilar Cagiao, comisaria da exposición xunto con Eduardo Rey.

Durante o acto, a reitora definiu a Biblioteca América como “un dos proxectos culturais máis singulares da nosa historia universitaria” e reivindicou a figura do seu fundador, Gumersindo Busto Villanueva, emigrante compostelán establecido en Uruguai e Arxentina, que impulsou a creación deste fondo para fortalecer os vínculos entre Galicia e o continente americano. Segundo destacou Crujeiras, a biblioteca continúa a cumprir hoxe a súa función como “unha fonte permanente de preguntas, coñecemento e futuro”.

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A inauguración contou tamén coa actuación da Orquestra e Coro da Universidade de Santiago, que interpretou obras de compositores americanos como Julio Martínez Arteaga, Astor Piazzolla e outras pezas vinculadas ao fondo musical da Biblioteca América. Tras o acto institucional, os asistentes participaron nunha visita guiada á exposición conducida por Ricardo Busto Lage, neto do fundador. Un século de historia e máis de 39.000 volumes

Creada oficialmente en 1926, a Biblioteca América constitúe un dos fondos americanistas máis importantes conservados en España. Reúne máis de 39.000 volumes sobre historia, literatura, dereito, medicina, filosofía, xeografía ou ciencias, aos que se engaden coleccións de mapas, fotografías, medallas, bandeiras, instrumentos musicais, pezas arqueolóxicas e etnográficas e outros materiais de grande valor documental.

A exposición propón un percorrido pola evolución desta colección ao longo dos últimos cen anos mediante documentos históricos, fotografías e materiais inéditos que permiten comprender a relevancia da Biblioteca América no ámbito académico e cultural. 

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Un documento inédito de Gumersindo Busto

Entre as pezas máis destacadas figura un documento ata agora descoñecido: o título de doutor honoris causa concedido pola USC a Gumersindo Busto en 1934, o primeiro desta natureza outorgado pola institución compostelá. O documento, cedido para a ocasión por Ricardo Busto, presenta ademais un valor artístico engadido ao estar ilustrado por Camilo Díaz Baliño.

Os contidos da exposición son froito do traballo de investigación desenvolvido polo grupo HistAmérica da USC, que tamén recompila información sobre a Biblioteca América nun espazo web específico. 

A programación do centenario complétase con dous concertos da Orquestra e Coro da USC, que interpretarán composicións conservadas no fondo musical da Biblioteca América. O primeiro celebrarase este xoves na Igrexa de San Francisco e o segundo o venres na Igrexa da Nosa Señora da Mercede de Conxo, ambos con entrada libre ata completar a capacidade.

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