Así será el nuevo bus urbano de Santiago: 16 líneas, servicio nocturno y conexión con el rural desde este otoño

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concejal de Movilidad, Xan Duro, presentaron los detalles de la nueva red de autobuses urbanos, cuya entrada en funcionamiento está prevista para este otoño Eladio Lois

La nueva red de autobuses de Santiago de Compostela empezará a funcionar previsiblemente este otoño con 700 paradas y 16 líneas, que sufrirán una reorganización respecto a las actuales. Incorporará tres líneas alimentadoras del rural, que enlazarán con las que circulan por la ciudad, y un servicio nocturno, que operará entre el miércoles y el sábado.

El gobierno local aprobó el miércoles la adjudicación a una UTE de Monbus del contrato, que durará 13 años y con un valor estimado de 252,5 millones de euros. La cantidad a abonar por el Ayuntamiento por el contrato se ha reducido finalmente "en casi 10 millones" respecto a lo previsto en la licitación. Esta rebaja en la oferta no implica una menor aportación municipal, sino que la diferencia se utilizará para contar con una bolsa de kilómetros y un "margen de maniobra" de cara a posibles cambios.

Los plazos municipales marcan que el contrato no se pueda firmar antes 15 días. Una vez se produzca la firma, la empresa tendrá tres meses para iniciar el servicio. De este modo, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha estimado en otoño la entrada de funcionamiento, de la nueva red que ha presentado este jueves en detalle junto al concejal de Movilidad, Xan Duro.

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Entre las principales novedades, incorporará una línea TransSantiago, que irá desde el límite con Milladoiro (Ames) hasta el límite con Sigüeiro (Oroso), y un "mucho mejor" servicio a los polígonos industriales. También dotará a la ciudad de tres líneas alimentadoras del rural, que realizarán recorridos por estas parroquias y enlazarán en algún punto con líneas que acceden al centro de la ciudad.

Además, entrarán en funcionamiento dos líneas circulares que cubrirán el trayecto entre el Campus Norte, As Fontiñas, los hospitales y el Campus Sur. La capital gallega sumará el "esperado" bus nocturno, que funcionará de miércoles a sábado desde las 23.00 hasta las 05.00 en estas dos líneas.

Todas estas novedades irán dirigidas a simplificar el mapa de líneas actual y, a la vez, ampliar la cobertura geográfica. "Va a conectar todos los puntos de Santiago, fundamentalmente para las personas que viven aquí --pero también los puntos de interés para las que nos visitan--, de una forma ágil y cómoda", ha destacado la alcaldesa.

Nuevo precio del billete

Los precios también variarán. El del bono ordinario será de 0,63 euros. Esta es la modalidad más utilizada por el 50 % de los usuarios, en base a los datos municipales. Mientras, el bono escolar pasará a costar 0,48 euros. Además, habrá un bono de 35 euros para utilizar de forma ilimitada.

Al mismo tiempo, el precio ordinario pasará a ser de 1,40 euros. Sin embargo, esta modalidad es únicamente utilizada por el 13 % de personas usuarias. "Estamos convencidas de que va a significar que muchas personas a se van a unir a utilizar el autobús como transporte de referencia", ha confiado Goretti Sanmartín.

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Renovación de la flota

El nuevo contrato supondrá una renovación completa de la flota, que contará con 67 vehículos nuevos. 18 de ellos serán eléctricos y el resto funcionarán con un motor de gas natural comprimido. Monbus tendrá como máximo un año desde el inicio del contrato para realizar esa sustitución.

Hasta ese momento, funcionará una flota provisional con el mismo número de vehículos, que, en base a las condiciones, tiene que garantizar unos "estándares de calidad y seguridad". Los responsables municipales han incidido en que la empresa sacó la máxima puntuación en este apartado, de forma que, en cuanto entre en vigor el contrato, ya "se va a percibir un gran salto de calidad", ha asegurado la alcaldesa. De hecho, desde el inicio habrá 15 vehículos "100 %" eléctricos.

De forma simbólica, la flota recuperará los "colores históricos" de los autobuses de Santiago, el azul y el blanco, y añadirá una franja roja, en referencia a la bandera de la ciudad. Además, los autobuses contarán con nombre propio, 'Stela'.

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Información a tiempo real

Por otra parte, empezará a funcionar un nuevo sistema de información con datos de funcionamiento que van a estar geolocalizados en tiempo real. Estará disponible a través de pantallas colocadas en los propios vehículos y paradas y mediante una aplicación móvil, que se actualizará cada cinco segundos.

Esto permitirá a los usuarios conocer el tiempo estimado de llegada, las correspondencias con otras líneas y los avisos de incidencias. "Creo que subir un autobús del nuevo nos va a recordar a subir a un metro", ha comparado el concejal de Movilidad.

La nueva red de buses tendrá especial intención a la diversidad funcional, incorporando pictogramas específicos para las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), información en braille y el sistema NaviLens, dirigido a personas con dificultades visuales o acústicas.

Además, en su oferta, Monbus ha comprometido "numerosas mejoras" en cuanto a sistema de seguridad de los vehículos y la comodidad del pasajero. Por ejemplo, incluirá wifi gratuita en los autobuses y puntos de recargas de móviles, entre otros detalles.

Para el concejal, todas estas mejoras suponen traer el servicio de autobús urbano compostelano "al siglo XXI" e incluso ha afirmado que será "uno de los sistemas más avanzados" entre los implantados actualmente en Galicia.