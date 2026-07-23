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Santiago de Compostela

El 25 de julio vuelve a tomar las calles: el BNG centra el Día de Galicia con su manifestación en Santiago

La marcha recorrerá el centro de la ciudad hasta la Praza da Quintana bajo el lema 'Somos unha nación, soberanía e dereitos nun mundo en paz', en una jornada marcada también por la Ofrenda al Apóstol

Agencias
23/07/2026 16:30
Decenas de personas durante una manifestación convocada por el BNG con motivo del Día da Patria Galega
La manifestación del BNG volverá a recorrer este 25 de julio las calles de Santiago antes del acto político que se celebrará en la Praza da Quintana
Europa Press-Archivo
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Los actos políticos volverán a marcar, junto con la Ofrenda al Apóstol, la celebración del Día Nacional de Galicia, que en Santiago de Compostela tendrá como eje central la tradicional manifestación del BNG, que recorrerá las calles de la capital gallega a partir de las 12.00 horas, mientras que el PSdeG conectará su tradicional ofrenda a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao en Rianxo con Buenos Aires, donde se encuentra el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, de viaje oficial.

Por su parte, el PPdeG tendrá su acto central este jueves en el Miradoiro de Bocarribeira, en Ourense, donde preparan un evento "simbólico" en el que reivindicarán "la Galicia del sí".

Además, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acudirá a la Ofrenda al Apóstol y el día anterior, el 24, entregará las Medallas de Oro de Galicia, que en esta edición reconocen a la colectividad gallega en el exterior, en concreto, a la empresaria y vicecónsul honoraria de España en Mar de Plata Claudia Álvarez; a la fiscala en Suiza Beatriz Gil; a la periodista Carla Angola; y a Camila Fernández, odontóloga en Brasil.

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"Soberanía y derechos en un mundo de paz"

Así, un año más, el BNG realizará en Santiago la manifestación por el 'Día da Patria' que en esta ocasión tendrá como lema 'Somos unha nación, soberanía e dereitos nun mundo en paz'.

La marcha arrancará a las 12.00 horas de la Alameda compostelana y finalizará en la Praza da Quintana, donde habrá un acto político en el que intervendrán el secretario xeral de Galiza Nova, Artai Gavilanes, y la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón.

Para esta jornada, los nacionalistas pondrán el foco en demandar la soberanía y los derechos "en un mundo en paz", así como en reivindicar que Galicia "es una nación" frente a la "ola reaccionaria españolista que se vive".

"Es el momento de afirmar con claridad que Galicia es una nación. Queremos soberanía y derechos en un mundo en paz, frente a un contexto internacional caracterizado por el belicismo y el militarismo", han apuntado los organizadores.

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