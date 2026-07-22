El TradFest convertirá Santiago en la capital de la música tradicional con más de doce horas de conciertos gratuitos

La concejala de Festas, Pilar Lueiro, presentó la octava edición del Compostela TradFest junto a representantes de la organización, el Xacobeo 2027 y el músico Budiño Concello de Santiago

El Compostela TradFest celebrará este domingo 26 de julio su octava edición dentro de la programación de las Fiestas del Apóstol, con una jornada de más de doce horas de música, baile y cultura tradicional repartida entre la plaza de la Quintana, la plaza de Mazarelos y la Iglesia de la Universidad. El festival reunirá a artistas de Galicia, Portugal, Escocia, Argentina y Castilla en una apuesta por el diálogo entre las músicas de raíz y el acceso gratuito a toda la programación.

La presentación oficial tuvo lugar este miércoles en el Pazo de Raxoi con la participación de la concejala de Festas, Pilar Lueiro; el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez; el músico Budiño; el delegado de La Voz de Galicia en Santiago, Ignacio Carballo; y el director de Nordesía Produccións, Vítor Belho.

El festival se integra en unas Fiestas del Apóstol que arrancan este miércoles con el concierto de la Real Filharmonía de Galicia y el pregón de Ghaleb Jaber Ibrahim, y que incorporan como principal novedad un espectáculo de videomapping sobre la fachada del Pazo de Raxoi, programado para las noches del 24, 25 y 26 de julio.

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Por su parte, Marcos Gómez subrayó que el TradFest representa la combinación entre tradición y contemporaneidad que caracteriza al Xacobeo, mientras que Vítor Belho incidió en la consolidación del festival dentro de las fiestas y en la incorporación este año de la Iglesia de la Universidad como nuevo escenario.

Budiño, uno de los grandes protagonistas del cartel, adelantó que aprovechará su actuación para presentar temas de su último trabajo, 'Branca vela', además de interpretar dos composiciones dedicadas a Santiago de Compostela. El músico recordó que será su duodécimo concierto en la plaza de la Quintana.

Un recorrido por la música de raíz

La programación comenzará a las 12.00 horas en la Quintana con el concierto Horizonte Tradi, de la Banda Municipal de Música de Santiago, dirigida por David Fiuza y con arreglos de Pedro Lamas, junto a los solistas María López, Nuno Estévez y Ernesto Martínez.

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La Iglesia de la Universidad acogerá las actuaciones de Ana Alcaide y Bill Cooley, el coro Vox Stellae y el portugués O Gajo, mientras que la plaza de Mazarelos ofrecerá propuestas que van desde la fusión electrónica del argentino Martín Bruhn hasta las actuaciones de Ferrinhas Bravas, Faíscas da Pontraga y Os da Porfía. El espacio también será escenario del encuentro entre el gaitero escocés Allan MacDonald y Chick McAuley & Friends, uniendo las tradiciones musicales de Galicia y Escocia.

La jornada culminará a las 22.00 horas en la plaza de la Quintana con los conciertos de Felisa Segade y Budiño, mientras que durante todo el día las calles de Santiago contarán con las tradicionales ruadas a cargo de Trópico de Grelos y Os Enxebres de San Lázaro.

Además de la programación musical, la plaza de Mazarelos albergará un mercado de artesanía abierto de 11.00 a 22.00 horas.