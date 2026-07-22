A Real Filharmonía de Galicia regresa á Quintana co seu concerto das Festas do Apóstolo
A formación ofrecerá o mércores 22 de xullo unha actuación gratuíta dirixida por Baldur Brönnimann, coa participación da soprano checa Lada Bočková e un programa sorpresa
A Real Filharmonía de Galicia volverá ser protagonista das Festas do Apóstolo co seu tradicional concerto ao aire libre na Praza da Quintana, unha das citas culturais máis agardadas do verán compostelán. A actuación celebrarase o mércores 22 de xullo, ás 20.00 horas, con entrada libre ata completar a capacidade do recinto.
Tras o éxito da pasada edición, a orquestra regresa á Quintana cun programa sorpresa especialmente deseñado para esta ocasión. O público poderá gozar dunha selección de obras moi coñecidas e emocionantes, pensadas para conectar con espectadores de todas as idades e converter esta velada nunha auténtica celebración da música en directo.
Baixo a dirección do mestre Baldur Brönnimann, director titular e artístico da Real Filharmonía de Galicia, o concerto contará coa participación da soprano checa Lada Bočková, unha das voces emerxentes máis destacadas da súa xeración e gañadora do VIII Concurso Internacional de Canto Compostela Lírica, celebrado en Santiago de Compostela. Cunha sólida traxectoria internacional, Bočková desenvolve actualmente a súa carreira en importantes teatros europeos, interpretando algúns dos grandes papeis do repertorio operístico, e a súa presenza constitúe un dos grandes atractivos desta edición.
Este concerto representa unha oportunidade única para que veciños, veciñas e visitantes poidan coñecer de preto o traballo da Real Filharmonía de Galicia, unha formación que leva máis de tres décadas facendo da música un espazo de encontreo entre artistas, públicos e territorio. A celebración ao aire libre permite, ademais, achegar a música sinfónica a novos públicos e compartir unha experiencia cultural nun dos espazos máis emblemáticos de Santiago de Compostela.