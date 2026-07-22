Un profesor da USC leva ao Museo Nacional de Antropoloxía unha exposición sobre a realidade dos repartidores
'Uneasy Riders. La ciudad en ruta', comisariada por Diego Allen-Perkins, reúne fotografías tomadas polos propios riders para amosar desde dentro as condicións do traballo nas plataformas de reparto
O profesor do Departamento de Filosofía e Antropoloxía da USC Diego Allen-Perkins comisaría, xunto coa antropóloga da UNED Montserrat Cañedo Rodríguez, a mostra ‘UNEASY RIDERS. La ciudad en ruta’ que se pode visitar ata o 25 de outubro no Museo Nacional de Antropoloxía. Trátase dunha proposta fotográfica sobre o traballo de reparto en plataformas dixitais realizada polas propias persoas repartidoras.
A exposición nace dun proxecto de investigación antropolóxica –‘Culturas emergentes de la precariedad móvil en la Gig Economy digital: un estudio de caso sobre el sector de la comida a domicilio en España’ (PID2020-115170RB-100), financiado pola Axencia Estatal de Investigación- de varios anos sobre o reparto de comida a domicilio nas cidades españolas. O seu trazo distintivo é metodolóxico: en lugar de observar os repartidores desde fóra, o proxecto sitúaos como co produtores do relato mediante a fotoelicitación, unha técnica na que son as propias persoas traballadoras quen fotografan a súa experiencia, e na que esas imaxes se converten despois en material de reflexión e discusión colectiva.
Así, os cinco riders-fotógrafos —Gledis Avilés, Adrián Contreras, Carlos Correa, Fernando García e Juan Quintana— retrataron desde dentro unha figura que se adoita ver de costas, en movemento e sen deterse. A través dunha ruta de seis paradas a unha sala de audiovisuais, o público adéntrase na súa realidade diaria: a secuencia dun reparto, a relación co algoritmo, os imprevistos, os climas afectivos e as memorias da cidade.
A mostra, que se inclúe no ciclo Culturas urbanas do Museo Nacional de Antropoloxía, explora como un elemento invisible, o algoritmo das aplicacións, inflúe no traballo diario dos repartidores. Con todo, lonxe dunha lectura de mera submisión, o proxecto atende a como os riders interpretan, anticipan e despregan o seu propio coñecemento práctico en cada traxecto.
A exposición acompáñase dunha web bilingüe (español/inglés) que permite percorrer os seus contidos e incorpora os materiais audiovisuais do proxecto.