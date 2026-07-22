Todo lo que no te puedes perder en las Fiestas del Apóstol: conciertos, fuegos, videomapping y diez días de fiesta en Santiago

Las Fiestas del Apóstol arrancan este miércoles con el pregón desde el Pazo de Raxoi y ofrecerán hasta el 31 de julio conciertos, actividades culturales, cine al aire libre y más

Las fiestas del Apóstol 2026 arrancan este miércoles en Santiago de Compostela con el pregón del médico, empresario y fundador de la Fundación Araguaney-Ponte de Culturas, Ghaleb Jaber Ibrahim, que abrirá oficialmente diez días de programación cultural y festiva en la ciudad.

El pregón tendrá lugar a las 21.30 horas desde los balcones del Pazo de Raxoi, tras el tradicional concierto de la Real Filharmonía de Galicia en la Praza da Quintana, previsto para las 20.00 horas bajo la dirección de Baldur Brönnimann y con la participación de la soprano Lada Bockova.

La programación se extenderá hasta el 31 de julio con actividades repartidas por espacios como la Quintana, el Obradoiro, la Alameda, Galeras, el Toural, San Martiño Pinario, Mazarelos, el parque Eugenio Granell y distintas localizaciones del rural compostelano. Música para todos los públicos

Ghaleb Jaber dará o pregón das Festas do Apóstolo 2026 Más información

La Praza da Quintana volverá a ser el principal escenario musical de las fiestas. El jueves 23 acogerá una muestra de danza urbana al mediodía y el concierto de Julian Marley & The Uprising por la noche. Al día siguiente, los gigantes y cabezudos partirán desde este espacio hacia el Toural y, ya por la noche, actuarán Lila Dons junto a Belén Tajes.

El programa continuará con las Xornadas de Folclore Galego el sábado 25; el concierto Horizonte Tradi de la Banda Municipal con Pedro Lamas y las actuaciones de Felisa Segade y Budiño el domingo 26; La Perra Blanco el lunes 27; la Festa Xitana Galega A Tarara el martes 28; Bewis de la Rosa y Eris Mackenzie el miércoles 29; Shego el jueves 30; y The Rapants cerrarán la programación musical de la Quintana el viernes 31.

El Teatro Principal acogerá los conciertos del ciclo Peregrinos Musicais los días 27 y 29 de julio, mientras que la Alameda será escenario de las actuaciones de las orquestas Finisterre, Compostela, Costa Dorada y Suavecito, además de conciertos de Tania Veiras y Os Cumbiapop. Este parque también albergará varias jornadas de ajedrez al aire libre.

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Fuegos artificiales y videomapping

Uno de los momentos más esperados llegará la noche del 24 de julio con el espectáculo pirotécnico, cuyos fuegos se lanzarán desde la Alameda, la Cidade da Cultura y el parque Carlomagno, en Fontiñas. El 31 de julio habrá un nuevo espectáculo para despedir las fiestas.

Como principal novedad de esta edición, la fachada del Pazo de Raxoi acogerá un espectáculo de videomapping financiado con la recaudación de la tasa turística. La proyección, de nueve minutos de duración, podrá verse los días 24, 25 y 26 de julio con diferentes pases nocturnos.

Tradición, cine y actividades familiares

Las fiestas también incluirán el Día do Traxe y el Tradfest el domingo 26, con desfiles, música tradicional y conciertos repartidos entre la Igrexa da Universidade, Mazarelos y la Quintana.

El lunes 27, la Praza do Obradoiro acogerá la celebración del Día de Padrón en Santiago con la actuación de las bandas municipales de ambos municipios.

La programación infantil tendrá su cita el jueves 23 con la Festa Pícara, que llenará el parque de Galeras de conciertos, talleres y juegos con las actuaciones de Uxía Lambona e a Banda Molona y A Gramola Gominola.

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Por su parte, Compostela Cinema llevará proyecciones gratuitas a Lavacolla, A Gracia, Berdía y el parque Eugenio Granell entre los días 27 y 30 de julio, con títulos como 'Flow', 'Sirat', 'Wallace' y 'Gromit: la venganza se sirve con plumas', 'Nocturna' o 'Rondallas'.

Punto Lila y atracciones inclusivas

Como en años anteriores, el Punto Lila permanecerá instalado en la Alameda del 22 al 31 de julio, entre las 20.00 y la 1.00 horas, para prevenir y atender situaciones de violencia machista.

Las atracciones de feria estarán abiertas hasta el 2 de agosto y contarán con tres jornadas de horario sin ruido, los días 21, 28 y 29 de julio, entre las 17.00 y las 19.00 horas, con el objetivo de facilitar su disfrute a personas con sensibilidad sensorial.