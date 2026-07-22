La USC impulsa un nuevo máster internacional en Gobernanza Digital dirigido a Marruecos, Túnez y Palestina

En representación de la USC participaron tres miembros del PSM Team: Martín Vaz, Marta Rodríguez y Tania Lombao Cedida

El grupo de investigación Novos Medios de la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), a través del equipo gallego del proyecto OpenPSM, impulsa Digital Bridges, una iniciativa Erasmus+ de Refuerzo de Capacidades en Educación Superior que desarrolla un nuevo máster en Gobernanza Digital dirigido principalmente a Marruecos, Túnez y Palestina.

El proyecto celebró recientemente su reunión de seguimiento en la Universidade Ibn Zohr de Agadir (Marruecos), donde las instituciones socias avanzaron en el diseño e implementación del programa internacional tras completar su primera fase.

En representación de la USC participaron tres miembros del PSM Team: Martín Vaz, Marta Rodríguez y Tania Lombao, que contribuyeron a los trabajos de análisis de necesidades, desarrollo curricular y planificación de las actividades de refuerzo institucional. Durante el encuentro estuvieron acompañados por el vicepresidente de Investigación y Cooperación de la Universidade Ibn Zohr, Mohamed Wakrim, y por el decano de la Facultad de Lenguas, Artes y Humanidades, Abdelkhaleq Jayed. La próxima reunión del consorcio está prevista para el próximo año en Roma.

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Digital Bridges es una colaboración internacional desarrollada por un consorcio integrado por once socios de seis países —Estonia, Italia, España, Palestina, Túnez y Marruecos—, coordinado por la Universidad Tecnológica de Tallin (TalTech). El proyecto contempla la creación de un máster interdisciplinar de 120 créditos ECTS que combinará materias como gobierno digital y servicios electrónicos, democracia digital y participación ciudadana, inteligencia artificial y ética, alfabetización mediática, innovación pública y toma de decisiones basada en datos.

La previsión es que el nuevo máster pueda ponerse en marcha en 2028 y sea presentado en Palestina. Estará dirigido principalmente a estudiantes de Marruecos, Túnez y Palestina y también prevé intercambios de profesorado entre las universidades participantes. La Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC desempeña un papel destacado en el diseño de las materias que formarán parte del programa.

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El proyecto cuenta además con la participación de la Universidad Al-Quds y la Palestine Technical University–Kadoorie (PTUK), dos instituciones palestinas cuya incorporación busca garantizar que la formación en gobernanza digital, democracia y participación ciudadana llegue también a comunidades universitarias que afrontan graves dificultades para mantener su actividad docente e investigadora.