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Santiago de Compostela

La policromía del Pórtico de la Gloria centra la tercera jornada de las Lecciones Jacobeas de la USC

Los expertos abordaron la evolución del color en el Pórtico, la peregrinación en la era digital y el proyecto "Portomarín Virtual"

Redacción .
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22/07/2026 20:49
Foto conjunta
Todos los profesionales que participaron en la tercera jornada de las XVII Lecciones Jacobeas
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La tercera jornada de las XVII Lecciones Jacobeas Internacionales de la Universidade de Santiago de Compostela puso el foco este miércoles en algunos de los principales retos del patrimonio y del fenómeno jacobeo, con especial protagonismo para la policromía del Pórtico de la Gloria, la peregrinación en la era digital y la presentación del proyecto "Portomarín Virtual".

La sesión, celebrada en el Museo das Peregrinacións, comenzó con la intervención del catedrático de Historia del Arte de la USC Miguel Taín Guzmán, quien expuso las conclusiones de los estudios realizados durante la restauración del Pórtico de la Gloria. El investigador explicó que los análisis permitieron identificar tres grandes capas de policromía, correspondientes a distintas etapas históricas, y destacó que el conjunto constituye "uno de los mejores ejemplos de policromía del mundo".

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Posteriormente, el profesor Diego Allen-Perkins Avendaño analizó cómo la conectividad digital está transformando la experiencia de las personas peregrinas, defendiendo que la tecnología no resta autenticidad al Camino, sino que genera nuevas formas de vivir la peregrinación.

La jornada también acogió la presentación del Trabajo Fin de Máster premiado por la Cátedra do Camiño, elaborado por Michele Alesi, centrado en los vínculos históricos entre Santiago de Compostela y la ciudad italiana de Pistoia a través del culto al Apóstol Santiago.

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Ya por la tarde, el Paraninfo de la Facultad de Geografía e Historia fue escenario de la presentación de "Portomarín Virtual", un proyecto impulsado por investigadores de la USC que recrea digitalmente la antigua villa medieval desaparecida tras la construcción del embalse de Belesar en 1963. La iniciativa, reconocida por la Unión Europea dentro del proyecto 3DBigDataSpace, busca preservar y difundir este patrimonio mediante herramientas de virtualización.

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Las XVII Lecciones Jacobeas Internacionales, organizadas por la Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións dentro de los cursos de verano de la USC, continuarán este jueves con una andaina por un tramo del Camino Portugués entre Cerdal y Tui y una visita a la catedral tudense con motivo del 800 aniversario de su consagración.

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