La Fundación Catedral publica un libro sobre la evolución de la Catedral de Santiago hasta el siglo XIV

El volumen profundiza en la evolución constructiva del templo desde sus orígenes hasta el siglo XIV Cedida

La Fundación Catedral de Santiago ha presentado Historia construida de la catedral de Santiago de Compostela. De los orígenes al siglo XIV, una publicación que reúne los resultados de las investigaciones desarrolladas durante los últimos cuatro años en la basílica jacobea.

El volumen profundiza en la evolución constructiva del templo desde sus orígenes hasta el siglo XIV mediante una metodología que combina el análisis histórico y artístico con herramientas como el escáner 3D, los vuelos con dron y la fotografía patrimonial, permitiendo reconstruir con mayor precisión las distintas fases de edificación.

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La obra repasa la evolución de la Catedral desde el edículo romano y las primeras iglesias levantadas sobre el sepulcro del Apóstol hasta la gran catedral románica impulsada por Diego Peláez y Diego Gelmírez, la intervención del Maestro Mateo con el Pórtico de la Gloria y las transformaciones realizadas durante los siglos posteriores. El estudio concluye en el siglo XIV, cuando el templo adquiere un carácter defensivo debido a los conflictos de la época, e incluye además una revisión de la evolución del edículo apostólico hasta el siglo XIX.

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La publicación ha sido elaborada por un equipo multidisciplinar coordinado por la Fundación Catedral y presidido por su director, Daniel Lorenzo, del que también forman parte los arquitectos Xerardo Estévez, Adrián Martín y Jesús Bouza; el historiador del arte David Chao; la historiadora María Xosé Fernández; y el fotógrafo Denís Estévez.