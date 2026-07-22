Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Fundación Catedral publica un libro sobre la evolución de la Catedral de Santiago hasta el siglo XIV

La obra reúne los resultados de cuatro años de investigación y reconstruye la historia constructiva del templo a partir de las últimas intervenciones y nuevas técnicas de análisis

Redacción .
Redacción .
22/07/2026 17:05
Foto presentacion Historia construida julio26
El volumen profundiza en la evolución constructiva del templo desde sus orígenes hasta el siglo XIV
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Fundación Catedral de Santiago ha presentado Historia construida de la catedral de Santiago de Compostela. De los orígenes al siglo XIV, una publicación que reúne los resultados de las investigaciones desarrolladas durante los últimos cuatro años en la basílica jacobea.

El volumen profundiza en la evolución constructiva del templo desde sus orígenes hasta el siglo XIV mediante una metodología que combina el análisis histórico y artístico con herramientas como el escáner 3D, los vuelos con dron y la fotografía patrimonial, permitiendo reconstruir con mayor precisión las distintas fases de edificación.

El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, se reunió con la rectora de la USC, Rosa M. Crujeiras, para analizar posibles iniciativas conjuntas

La USC y el comisario del Xacobeo 2027 abren una vía de colaboración para acercar el Año Santo a la comunidad universitaria

Más información

La obra repasa la evolución de la Catedral desde el edículo romano y las primeras iglesias levantadas sobre el sepulcro del Apóstol hasta la gran catedral románica impulsada por Diego Peláez y Diego Gelmírez, la intervención del Maestro Mateo con el Pórtico de la Gloria y las transformaciones realizadas durante los siglos posteriores. El estudio concluye en el siglo XIV, cuando el templo adquiere un carácter defensivo debido a los conflictos de la época, e incluye además una revisión de la evolución del edículo apostólico hasta el siglo XIX.

La experiencia 'Compostella Expeditio' podrá disfrutarse en la sede de Afundación de Santiago hasta el 9 de septiembre

Santiago estrena un viaje en realidad virtual para recorrer la Compostela medieval de hace 800 años

Más información

La publicación ha sido elaborada por un equipo multidisciplinar coordinado por la Fundación Catedral y presidido por su director, Daniel Lorenzo, del que también forman parte los arquitectos Xerardo Estévez, Adrián Martín y Jesús Bouza; el historiador del arte David Chao; la historiadora María Xosé Fernández; y el fotógrafo Denís Estévez.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Delegadas_os CCOO (1)

CCOO mobilízase en Santiago para reclamar o peche do comercio en domingos e festivos antes das folgas convocadas
Redacción
La concejala de Festas, Pilar Lueiro, presentó la octava edición del Compostela TradFest junto a representantes de la organización, el Xacobeo 2027 y el músico Budiño

El TradFest convertirá Santiago en la capital de la música tradicional con más de doce horas de conciertos gratuitos
Adriana Quesada
Vista aérea del Aeropuerto de Santiago

El aeropuerto de Santiago mejora su certificación ambiental por la reducción de emisiones de CO₂
Redacción
A exposición 'UNEASY RIDERS. La ciudad en ruta', comisariada polo profesor da USC Diego Allen-Perkins e a antropóloga Montserrat Cañedo, poderá visitarse no Museo Nacional de Antropoloxía

Un profesor da USC leva ao Museo Nacional de Antropoloxía unha exposición sobre a realidade dos repartidores
Redacción