Ghaleb Jaber Ibrahim inaugura las Festas do Apóstolo con un pregón a favor de una Compostela abierta y diversa

Goretti Sanmartín y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, junto al empresario palestino Ghaleb Jaber Ibrahim, fue el encargado de abrir, con su pregón, las Fiestas del Apóstol 2026 EFE

Las Festas do Apóstolo 2026 arrancaron este miércoles con el pregón del empresario compostelano de origen palestino Ghaleb Jaber Ibrahim, quien convirtió su intervención desde el balcón del Pazo de Raxoi en un homenaje a Santiago como ciudad de acogida, diversidad y convivencia.

Ante una Praza do Obradoiro repleta de público, el pregonero recordó su llegada a Compostela en 1970 como refugiado palestino y aseguró que encontró mucho más que un lugar donde vivir. "Eu nacín en Palestina e iso non cambiará nunca, pero hai moitos anos que Compostela decidiu adoptarme e eu nunca lle puxen resistencia", afirmó.

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Durante su discurso evocó el recibimiento que encontró al llegar a la ciudad, donde, dijo, se sintió tratado "como un veciño antes mesmo de saber orientarme" por sus calles. Para Jaber Ibrahim, la mayor riqueza de Santiago no reside únicamente en su patrimonio histórico, sino en su gente, capaz de "facerche sitio sen preguntar de onde vés".

El empresario estableció un paralelismo entre su propio viaje desde Palestina y el viaje del Ápostol de Santiago. Al tiempo que repasó su trayectoria en la ciudad, donde impulsó proyectos empresariales y culturales como el Hotel Araguaney, la Fundación Araguaney o la productora CTV. Reivindicó también la labor de la fundación como espacio de diálogo entre culturas y de difusión del mundo árabe.

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El pregonero dedicó parte de su intervención a recordar la situación del pueblo palestino, reclamando empatía y la necesidad de mirar más allá de los prejuicios y de la indiferencia ante el sufrimiento de otros pueblos.

En el tramo final del discurso defendió un modelo de ciudad que invita a vivir sin prisas. "Paga a pena perder o tempo en Santiago porque é a mellor maneira de gañalo", señaló, antes de animar a compostelanos y visitantes a disfrutar de las fiestas.

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El acto estuvo precedido por la recepción oficial en el Pazo de Raxoi, donde Ghaleb Jaber Ibrahim firmó en el Libro de Honra de Santiago. La alcaldesa, Goretti Sanmartín, fue la encargada de presentarlo, destacando tanto su trayectoria empresarial como su compromiso con el diálogo intercultural y con la causa palestina.