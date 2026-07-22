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Santiago de Compostela

Elena Martín Lores gana el Premio Exeria para escribir una novela entre Galicia y Japón

La autora desarrollará 'Nagori' durante una residencia literaria en la Toscana italiana y recibirá una ayuda de 3.000 euros tras imponerse en la quinta edición del certamen

Adriana Quesada
Adriana Quesada
22/07/2026 16:00
La escritora Elena Martín Lores ha sido distinguida con el Premio Exeria 2026, que impulsa el Ayuntamiento de Santiago junto a la Residencia Literaria 1863
La escritora Elena Martín Lores ha sido distinguida con el Premio Exeria 2026, que impulsa el Ayuntamiento de Santiago junto a la Residencia Literaria 1863
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La escritora y realizadora audiovisual Elena Martín Lores ha sido la ganadora de la quinta edición del Premio Exeria de creación literaria, convocado por la Concejalía de Capital Cultural del Ayuntamiento de Santiago en colaboración con la Residencia Literaria 1863. El galardón le permitirá desarrollar su proyecto de novela durante una estancia en la residencia La Baldi, en la Toscana italiana, además de recibir una ayuda económica de 3.000 euros.

El jurado, integrado por los expertos del ámbito del libro Margarita Tojo González, Carlos González Meijide y José Carlos Carracedo Porto, con el apoyo del técnico municipal de programación y gestión cultural, eligió por unanimidad el proyecto 'Nagori'.

En su fallo, el jurado destaca que la obra "aborda con sensibilidad cuestiones como el duelo, el desarraigo y la pertenencia a través de un sugerente diálogo entre Galicia y Japón" e integra elementos de la tradición y la mitología en una estructura narrativa coherente y al servicio de una voz propia. También pone en valor la planificación del proyecto y su avanzado estado de desarrollo, así como el papel de Santiago de Compostela, que aparece como escenario de un regreso que termina resignificando la ciudad como eje simbólico de la novela.

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Gracias al premio, Elena Martín Lores se trasladará durante el mes de agosto a la residencia literaria La Baldi, situada en la localidad de Montegiovi, al sur de la Toscana, donde completará la escritura de la obra.

Nacida en O Grove en 1989 y residente en Santiago de Compostela, Martín Lores es realizadora audiovisual, periodista y traductora. Licenciada por la Universidade de Santiago de Compostela, cuenta con formación especializada en documental creativo, traducción audiovisual y periodismo de viajes.

Entre 2014 y 2018 vivió y trabajó en Osaka (Japón), una experiencia que marcó el origen de la novela premiada. Según explica la organización, el redescubrimiento de Galicia tras su regreso, observado desde la perspectiva adquirida en Japón, fue el punto de partida de 'Nagori', una historia que ahora culminará gracias a la residencia literaria en Italia.

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