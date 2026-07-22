El coro estadounidense Summit Chorale ofrecerá un concierto gratuito en Santiago

Summit Chorale es una de las agrupaciones corales más veteranas del estado de Nueva Jersey Cedida

La iglesia de Santo Agostiño (Xesuitas) de Santiago de Compostela acogerá este miércoles, a las 20.00 horas, un concierto gratuito del coro estadounidense Summit Chorale, una de las agrupaciones corales más veteranas del estado de Nueva Jersey.

Fundado en 1909, el conjunto reúne a cantantes aficionados de alto nivel y cuenta con una amplia trayectoria interpretando tanto grandes obras del repertorio sinfónico-coral como programas de música a cappella. En la actualidad está dirigido por el compositor y director Thomas Juneau.

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El concierto ofrecerá un recorrido por distintas épocas y estilos de la música coral, combinando piezas clásicas, composiciones contemporáneas y arreglos de inspiración popular y espiritual.

La actuación forma parte de la gira que el Summit Chorale realiza por España. Tras su paso por León, donde compartirá escenario con el Orfeón Leonés, el coro llega a Santiago para ofrecer este concierto en solitario.

El recital, de aproximadamente una hora de duración, será de entrada gratuita hasta completar el aforo.