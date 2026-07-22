Culto propone una cena especial con vistas a los fuegos de la Noche del Apóstol

Interior del nuevo espacio Culto en el Hotel Palacio del Carmen Cedida

El espacio gastronómico Culto, ubicado en el Hotel Palacio del Carmen, Autograph Collection, celebrará la Noche del Apóstol con una propuesta especial que combina gastronomía, música en directo y vistas privilegiadas a los fuegos artificiales de Santiago.

La experiencia, prevista para el próximo 24 de julio a partir de las 20.30 horas, incluye un menú diseñado para la ocasión con protagonismo del producto gallego y de temporada. Entre las elaboraciones figuran empanada casera, cecina de buey ancestral, salpicón de mariscos y un plato principal a elegir entre lubina de Fisterra al horno o carrilleras ibéricas guisadas. El menú concluye con una tarta de almendra con helado de yogur artesano e incluye maridaje de vinos, agua, café e infusiones.

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Tras la cena, los asistentes podrán acceder al mirador del hotel para seguir el espectáculo pirotécnico de la Noche del Apóstol, acompañado de una copa de vino espumoso y un bocado de queso Arzúa-Ulloa con membrillo.

La propuesta tiene un precio de 70 euros por persona y busca ofrecer una forma diferente de disfrutar de una de las noches más emblemáticas del calendario festivo compostelano.