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Santiago de Compostela

Culto propone una cena especial con vistas a los fuegos de la Noche del Apóstol

El espacio gastronómico ofrecerá un menú inspirado en el producto gallego, música en directo y acceso al mirador para contemplar el espectáculo pirotécnico

Redacción .
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22/07/2026 11:41
Interior del nuevo espacio Culto en el Hotel Palacio del Carmen
Interior del nuevo espacio Culto en el Hotel Palacio del Carmen
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El espacio gastronómico Culto, ubicado en el Hotel Palacio del Carmen, Autograph Collection, celebrará la Noche del Apóstol con una propuesta especial que combina gastronomía, música en directo y vistas privilegiadas a los fuegos artificiales de Santiago.

La experiencia, prevista para el próximo 24 de julio a partir de las 20.30 horas, incluye un menú diseñado para la ocasión con protagonismo del producto gallego y de temporada. Entre las elaboraciones figuran empanada casera, cecina de buey ancestral, salpicón de mariscos y un plato principal a elegir entre lubina de Fisterra al horno o carrilleras ibéricas guisadas. El menú concluye con una tarta de almendra con helado de yogur artesano e incluye maridaje de vinos, agua, café e infusiones.

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Tras la cena, los asistentes podrán acceder al mirador del hotel para seguir el espectáculo pirotécnico de la Noche del Apóstol, acompañado de una copa de vino espumoso y un bocado de queso Arzúa-Ulloa con membrillo.

La propuesta tiene un precio de 70 euros por persona y busca ofrecer una forma diferente de disfrutar de una de las noches más emblemáticas del calendario festivo compostelano.

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