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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

CCOO mobilízase en Santiago para reclamar o peche do comercio en domingos e festivos antes das folgas convocadas

Redacción .
Redacción .
22/07/2026 18:15
Delegadas_os CCOO (1)
A Federación de Servizos de CCOO concentrouse este mércores diante do centro comercial As Cancelas
Cedida
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A Federación de Servizos de CCOO concentrouse este mércores diante do centro comercial As Cancelas, en Santiago de Compostela, para rexeitar a apertura dos establecementos comerciais en domingos e festivos e quentar motores de cara ás folgas convocadas no comercio galego para os días 26 de xullo e 15 de agosto.

Durante a mobilización, na que participaron ducias de delegadas e delegados sindicais, despregouse unha pancarta co lema "Esiximos tempo para vivir!" e sucedéronse as consignas en defensa do dereito ao descanso e á conciliación das persoas traballadoras do sector.

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O sindicato sostén que a apertura comercial nesas datas supón un "ataque ao dereito ao descanso e á conciliación da vida laboral, persoal e familiar" e considera que este modelo consolida unha dispoñibilidade permanente das persoas empregadas, especialmente nun sector altamente feminizado e marcado pola parcialidade e os horarios irregulares.

CCOO tamén denuncia que a ampliación das aperturas beneficia principalmente ás grandes cadeas e superficies comerciais, mentres prexudica ao pequeno comercio ao sometelo a unha competencia que considera desigual. Neste sentido, defende que o futuro do sector pasa por mellorar as condicións laborais, reforzar o emprego de calidade e garantir o dereito ao descanso, e non por incrementar os días de apertura.

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A organización sindical sinala ademais que esta mobilización dá continuidade á campaña desenvolvida nos últimos meses e valora positivamente que outras organizacións sindicais se sumasen finalmente ás reivindicacións e ás folgas convocadas.

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