Vista aérea del Aeropuerto de Santiago Cedida

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro ha alcanzado el nivel 2 de la certificación Airport Carbon Accreditation (ACA), otorgada por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), en reconocimiento a su compromiso con la gestión y reducción de las emisiones de carbono.

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Para obtener esta acreditación ha sido necesario verificar la huella de carbono de las actividades de control directo del aeropuerto y definir un plan de gestión del carbono. Entre las medidas implantadas destacan la sustitución de siete vehículos de la flota por coches eléctricos, la compra de energía renovable con garantía de origen y la puesta en marcha este año de nuevas actuaciones como la producción de agua caliente mediante aerotermia y la renovación de la iluminación con tecnología LED.

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Esta certificación se enmarca en la hoja de ruta de Aena para alcanzar las cero emisiones netas en 2030 y reconoce el esfuerzo continuo del aeropuerto compostelano por mejorar sus prácticas ambientales.