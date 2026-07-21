La USC y el comisario del Xacobeo 2027 abren una vía de colaboración para acercar el Año Santo a la comunidad universitaria

El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, se reunió con la rectora de la USC, Rosa M. Crujeiras, para analizar posibles iniciativas conjuntas Xunta

El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, mantuvo un encuentro institucional con la rectora de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Rosa M. Crujeiras, en una primera toma de contacto oficial para abordar posibles vías de colaboración entre ambas instituciones de cara a la programación de la cita jacobea.

Durante la reunión, celebrada en la sede del Rectorado, ambas partes coincidieron en la importancia de impulsar iniciativas conjuntas que contribuyan a proyectar el Xacobeo 2027 en el ámbito universitario, reforzando la presencia de los valores jacobeos en la actividad académica, cultural e investigadora de la USC.

Marcos Gómez Román y Rosa M. Crujeiras analizaron distintas líneas de trabajo orientadas a diseñar una programación que favorezca la participación activa de la comunidad universitaria —estudiantado, personal docente e investigador y personal de administración y servicios— en las actividades vinculadas al Xacobeo 2027, así como a promover acciones que profundicen en el conocimiento del Camino de Santiago y del fenómeno de las peregrinaciones desde una perspectiva multidisciplinar.

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El comisario del Xacobeo destacó el papel de la Universidad de Santiago de Compostela como un aliado estratégico para acercar el Año Santo al ámbito universitario y para impulsar proyectos que contribuyan a su difusión y proyección, al tiempo que permitan implicar a las nuevas generaciones en un acontecimiento de especial relevancia para Galicia.

El encuentro sirvió también para abrir un canal de diálogo que permita identificar en los próximos meses nuevas iniciativas de interés común, aprovechando el potencial docente, investigador y divulgador de la USC para enriquecer la programación del Xacobeo 2027.

Durante la reunión se puso en valor también el trabajo desarrollado en el marco de la Cátedra Institucional del Camino de Santiago y las Peregrinaciones, creada en 2016 mediante la colaboración entre la Universidad de Santiago de Compostela, la Axencia Turismo de Galicia y la S.A.M.I. Catedral de Santiago, y renovada posteriormente.