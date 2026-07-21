Santiago ya tiene festivos locales para 2027: estas son las dos fechas elegidas

La Corporación municipal dio luz verde en el pleno ordinario a la propuesta de los festivos locales de 2027 Concello de Santiago

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha aprobado en el pleno ordinario los días festivos locales para 2027, que serán jueves 6 de mayo, día da Ascensión, y lunes 16 de agosto, San Roque.

Tal y como ha trasladado el Gobierno local en una nota de prensa, así se ha decidido este lunes en la Cámara municipal, con los votos a favor de BNG, CA, PP, PSOE y concejales no adscritos.

Estas dos jornadas son consideradas festivas de carácter retribuido y no recuperable, según establece el Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 2001/1983.