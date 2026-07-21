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Santiago de Compostela

Santiago ya tiene festivos locales para 2027: estas son las dos fechas elegidas

El pleno municipal aprueba por unanimidad que la Ascensión, el 6 de mayo, y San Roque, el 16 de agosto, sean las dos jornadas festivas de carácter local del próximo año

Agencias
21/07/2026 16:07
La Corporación municipal dio luz verde en el pleno ordinario a la propuesta de los festivos locales de 2027
La Corporación municipal dio luz verde en el pleno ordinario a la propuesta de los festivos locales de 2027
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El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha aprobado en el pleno ordinario los días festivos locales para 2027, que serán jueves 6 de mayo, día da Ascensión, y lunes 16 de agosto, San Roque.

Tal y como ha trasladado el Gobierno local en una nota de prensa, así se ha decidido este lunes en la Cámara municipal, con los votos a favor de BNG, CA, PP, PSOE y concejales no adscritos.

Estas dos jornadas son consideradas festivas de carácter retribuido y no recuperable, según establece el Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 2001/1983.

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