Santiago estrena un viaje en realidad virtual para recorrer la Compostela medieval de hace 800 años

La experiencia 'Compostella Expeditio' podrá disfrutarse en la sede de Afundación de Santiago hasta el 9 de septiembre Afundación

Un viaje inmersivo de 20 minutos por calles y plazas que recrean las del Santiago de la Edad Media. Es la experiencia que, con la ayuda de tecnología de realidad virtual, ofrece en la Sede de Afundación de la capital gallega, 'Compostella Expeditio'. Podrá realizarse desde este martes hasta el próximo 9 de septiembre.

Las entradas -a un precio de 16,60 euros la general y desde 13,60 euros para mayores de 65, menores de 13 y otros colectivos con descuentos específicos- ya están a la venta en 'Ataquilla.com'.

La experiencia ha sido presentada en rueda de prensa por la coordinadora de la sede de Afundación de Santiago, Ana Salgado; y por el director de la empresa compostelana Maxina, que produce esta innovadora experiencia inmersiva distribuida por Empiriens.

La firma santiaguesa fue finalista en la última edición de los prestigiosos 'XR Awards' internacionales, que reconocen la innovación y la excelencia en el desarrollo de proyectos con tecnologías inmersivas.

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"Es un sueño colectivo y un sueño cumplido. Esperamos tener un buen 'feedback'", ha trasladado Seijo, quien ha destacado la importancia y el valor emocional que tiene para él poder ofrecer, sobre la ciudad y su Catedral, experiencias similares a las que se han creado, por ejemplo, para Notre-Dame en París.

Viaje a la Edad Media en 'máquina del tiempo'

El viaje inmersivo de 'Compostella Expeditio' se realiza a bordo de una 'máquina del tiempo' que transportará a quienes participen en la experiencia hasta la Edad Media y las dejará en la misma calle en la que están, la que acoge la sede de Afundación, a Rúa do Vilar. Pero la Rúa do Vilar de hace aproximadamente 800 años.

Una vez en la Edad Media, cada visitante podrá decidir por dónde caminar, qué hacer. Y en su ruta podrá interactuar con objetos, con hasta 50 personajes o, por ejemplo, participar en la vida social del mercado de A Quintana en el que puestos de comerciantes comparten espacios con antiguas sepulturas.

Las viviendas, las calles, o la arquitectura religiosa en las que podrán situarse los participantes en 'Compostella Expeditio' fueron concebidas como recreaciones inspiradas en la realidad del Santiago de Compostela de finales del siglo XII y principios del siglo XIII, que interpretan artísticamente los datos históricos.

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El equipo de Maxina, que trabajó con documentación y estudios de la arquitectura de la época para recrear los espacios, ha priorizado en cada detalle la importancia de incrementar el sentido de presencia de la persona usuaria.

De este modo, las personas participantes, mientras visitan las diferentes escenas, podrán interactuar con objetos, o con herramientas, en algunos de ellos. Podrán hacerlo tanto de forma individual cómo simultánea, en grupos reducidos.

Cuatro años dedicados a la producción

Durante la presentación de 'Compostella Expeditio', Carlos Seijo ha explicado que, tras "un año dedicado a la investigación histórica, el equipo dedicó cuatro años a la producción para levantar digitalmente, con todo detalle, una recreación de la que sería la Compostela de finales del siglo XII y principios del XIII en un proyecto sin precedentes en Galicia que permite viajar a la ciudad medieval y recorrer sus calles en primera persona.

Maxina, la empresa que produce 'Compostella Expeditio' con el apoyo de Afundación, es la firma responsable de proyectos como 'Orixes' o 'Habitats' y de las experiencias virtuales proporcionadas en los proyectos de Afundación 'O noso Planeta' o 'A Palma. Volcán e vida'.

Con este nuevo recorrido virtual, Afundación y Maxina acercan a la ciudad, además, un tipo de experiencias de última generación, las expediciones 'Free Roam', que gozan de gran acogida en salas especializadas de grandes urbes y facilitan la realización de expediciones virtualizadas de carácter compartido, donde varias personas disfrutan al tiempo de experiencias históricas como el hundimiento del Titanic o el antiguo Egipto.