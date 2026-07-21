A Quintana acolle o martes a primeira Festa Xitana Galega ‘A Tarara’ con figuras internacionais do flamenco
O concerto, incluído nas Festas do Apóstolo, reunirá artistas como Josemi Carmona, Juan José Suárez ‘Paquete’ ou Rosario Heredia nunha cita que reivindica a convivencia entre Galicia e o pobo xitano
O programa das Festas do Apóstolo 2026 trae o próximo martes á Quintana a Festa Xitana Galega A Tarara, un concerto especial e único, con artistas de relevancia nacional e internacional dentro do flamenco, reunidos en exclusiva para este concerto.
A concelleira de Festas, Pilar Lueiro, anima a toda a veciñanza a gozar desta festa pública que por primeira vez celebra a integración de culturas, a igualdade e a alegría con flamenco galego e non galego e reivindica a unión de Galicia co pobo xitano, con máis dun século de convivencia.
A Tarara xunta artistas de primeiro nivel coma Josemi Carmona ou Juan José Suárez ‘Paquete’, gañador de dous Grammy polo seu traballo con El Cigala y Tomatito. Tamén forma parte do cartel a cantaora flamenca Rosario Heredia; Rafael Jiménez; Saray Muñoz; Alejandro Escalera; José Suárez ‘Paquetito’; Rubén Fernández; Miguel De Flórez; ou o músico compostelán Moisés Fernandez.
O Concello de Santiago patrocina este proxecto iniciativa da cooperativa MADA Producións coa dirección artística de Moisés Fernández e a coordinación de Rosa Bugallo, que tamén conta co apoio da Agadic.
A proposta busca dar a coñecer a cultura xitana a través da música, como cultura que forma parte da historia de Galicia, onde actualmente viven unhas 10.500 persoas de etnia xitana. Ao mesmo tempo, A Tarara facilita o acceso á cultura por parte do pobo xitano, favorecendo tamén a súa integración a través de actividades culturais.
‘A Tarara’ é unha canción de orixe sefardí que foi recuperada por Federico García Lorca e interpretada despois por Camarón. Esta Festa Xitana Galega “A TARARA” leva ese nome en homenaxe a todas as persoas e pobos historicamente discriminados.