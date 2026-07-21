O pleno de Santiago reclama máis apoio ás familias coidadoras e esixe a retirada dos residuos da canteira de Miramontes
A Corporación aproba por unanimidade dúas declaracións institucionais para reforzar a prestación CUME e reclamar á Xunta un calendario para a restauración ambiental da antiga explotación de Grixoa
A Corporación Municipal do Concello de Santiago aprobou por unanimidade este martes no Pleno de xullo dúas declaracións institucionais para reivindicar, dunha banda, o impulso dun modelo integral de apoio ás familias coidadoras e a mellora da prestación por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave (CUME); e doutra, o apoio á Plataforma de Afectados Polo Vertedoiro de Santiago de Compostela e a Federación de Asociacións do Rural de Santiago (FERUSA) no seu conflito coa Canteira de Miramontes.
O Concello recoñece o papel esencial das persoas coidadoras e a necesidade de continuar fortalecendo as políticas públicas de apoio ás familias e insta o Goberno de España a impulsar unha revisión integral das políticas públicas dirixidas a elas, reforzando a coordinación entre os sistemas de sanidade, dependencia, discapacidade, conciliación, atención á infancia, atención ás persoas maiores e Seguridade Social, co obxectivo de ofrecer unha resposta máis coordinada, flexible e adaptada ás necesidades reais da cidadanía.
En consecuencia, a Corporación solicita que a futura regulación da prestación CUME garanta unha aplicación homoxénea en todo o territorio, reforzando os mecanismos públicos de supervisión, e insta a que a valoración da necesidade de coidados se realice de maneira individualizada.
O Pleno solicita que o proceso de reforma continúe desenvolvéndose mediante un diálogo permanente coas asociacións de pacientes, as organizacións representativas das familias e os profesionais sanitarios e dará traslado do presente acordo ao Ministerio de Inclusión.
Canteira de Miramontes
Os grupos municipais, tamén de xeito unánime, exíxenlle á Xunta de Galicia un proxecto técnico coas medidas necesarias para garantir a retirada do material procedente de residuos da canteira de Miramontes en Grixoa.
En concreto, acordan adoptar de maneira inmediata as medidas necesarias para asegurar a retirada do material procedente de residuos, denominado suposto tecnosolo, depositado na canteira de Miramontes, así como a recuperación ambiental integral da zona afectada; facer público un calendario de actuacións, con prazos concretos, para a retirada do material e a execución da restauración ambiental da canteira; e informar con transparencia sobre o estado actual da canteira, os riscos ambientais existentes e as medidas técnicas previstas para evitar novos impactos durante o proceso de restauración.