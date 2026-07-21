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Santiago de Compostela

Los hoteles de Santiago no colgarán el cartel de completo durante las fiestas del Apóstol

La Unión Hotelera prevé una ocupación de entre el 70% y el 80%, con un ligero repunte el 24 de julio, y lamenta que la celebración haya perdido capacidad para llenar los establecimientos

Agencias
21/07/2026 15:27
Hotel Oca Puerta del Camino
La Unión Hotelera de Compostela estima que la ocupación rozará el 80% durante la semana del Apóstol
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El portavoz de la Unión Hotelera de Compostela (UHC), José Antonio Liñares, ha indicado que se prevé una ocupación inferior al 80% en la semana de las fiestas del Apóstol del Santiago, con una mayor concentración que podría alcanzarlo el día 24.

Tal y como ha trasladado a Europa Press, estos datos no sorprenden al sector, debido a que en el mes de julio se suele producir una bajada de ocupación "bastante sensible" en Santiago, con respecto al resto de los meses de temporada alta.

"Llevamos ya varios años que no se puede colgar el cartel de lleno, como habitualmente se hacía hasta pongamos los primeros años de la década del 2000", ha expuesto.

Y es que, según ha explicado Liñares, en la capital gallega la ocupación hotelera es muy amplia y no depende solo del turismo vacacional para llenarse, sino que es necesario complementarla con la actividad de congresos, convenciones y otros tipo de actividades empresariales. Una actividad que en el mes de julio no está tan presente.

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Además, ha apuntado que las fiestas del Apóstol "nunca suponen un incremento sensible" de la ocupación, salvo el día 24, porque, a su juicio, "no tienen proyección en el exterior" de la Comunidad como otro tipo de celebraciones. Igualmente, ha subrayado que en Galicia cuentan con "visibilidad" al tener ese ámbito institucional de la Ofrenda al Apóstol del día 25 de julio.

José Antonio Liñares ha recordado que en 2004 o 2006 la noche del 24 de julio se colapsaba la ciudad y mucha gente que llegaba a la ciudad sin reserva se "volvía loca para encontrar una habitación disponible". A día de hoy, ha comparado, "hace años que la Unión Hotelera no llena todos sus establecimientos", e incluso los hoteles se quedaron alrededor del 80%, lo cual, a su parecer, es una cifra "relativamente baja".

En este sentido, ha avanzado que se prevé una ocupación de entre el 70 y el 80% en la semana del Apóstol, que podría llegar a dicha cifra o incluso superarla, alcanzando el 82-83% en el caso del día 24 con las reservas de última hora.

No obstante, ha marcado la diferencia con otro tipo de alojamientos que no tienen este perfil, como pueden ser los albergues o pensiones, ya que "muchos peregrinos van a ellos", por lo que no entrarían en esta estimación.

Con todo, Liñares ha resumido lo que se espera de las fiestas, concluyendo que "cualquier semana de mayo o septiembre es mejor que la semana del Apóstol a nivel hotelero", ya que se necesita algo complementario a la oferta turística, como un concierto o evento para llenar la ocupación.

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