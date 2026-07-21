Las Lecciones Jacobeas de la USC abordan el culto jacobeo en Portugal y las peregrinaciones militares

La jornada concluyó con una visita guiada al nuevo Museo Diocesano de Santiago Cedida

La segunda jornada de las XVII Lecciones Jacobeas Internacionales de la Universidade de Santiago de Compostela reunió este martes a investigadores nacionales e internacionales para profundizar en distintos aspectos del fenómeno jacobeo, desde el culto a Santiago en Portugal durante la Edad Media hasta las peregrinaciones militares o el significado de la experiencia peregrina.

La primera conferencia corrió a cargo de Paulo Almeida Fernandes, investigador de la Universidade Nova de Lisboa y miembro del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, quien analizó la importancia del culto jacobeo en el Reino de Portugal durante la Edad Media. El experto explicó cómo Compostela se convirtió en el principal destino de peregrinación para los territorios situados al sur del Miño y destacó el papel que desempeñó el Apóstol en la construcción de la identidad medieval portuguesa.

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La sesión continuó con la intervención de Éric Laliberté, profesor de la Universidad Laval de Quebec y Premio de Investigación de la Cátedra del Camino de Santiago y las Peregrinaciones. A partir de catorce relatos recogidos en distintas rutas jacobeas, presentó una investigación sobre la peregrinación como experiencia que va más allá del desplazamiento físico y que incorpora elementos como la memoria, la transformación personal y el diálogo con los demás.

Por su parte, Luis Velasco Martínez, profesor de la Universidad de Vigo, abordó el origen y evolución de las peregrinaciones militares a Compostela. Según explicó, estas comenzaron a desarrollarse a partir del siglo XIX y adquirieron mayor protagonismo durante el siglo XX, cuando el Apóstol Santiago fue utilizado como símbolo dentro del discurso nacionalista y de la tradición militar española.

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La jornada concluyó con una visita guiada al nuevo Museo Diocesano de Santiago, centrada en las piezas y espacios vinculados a la peregrinación jacobea.

Las XVII Lecciones Jacobeas Internacionales, organizadas por la Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións de la USC, continúan este miércoles con nuevas ponencias dedicadas al Pórtico de la Gloria, la autenticidad digital en el Camino de Santiago y la presentación del proyecto Portomarín Virtual.