La USC inaugurará este jueves la exposición del centenario de la Biblioteca América

El interior de la Biblioteca América Ramón Otero

La Universidad de Santiago de Compostela (USC) inaugurará este jueves 23 de julio la exposición 'A Biblioteca América: un soño inaugurado en 1926', una muestra con la que conmemora el centenario de una de las colecciones bibliográficas y documentales sobre el continente americano más singulares de Europa.

La exposición abrirá sus puertas en el Colegio de Fonseca tras un acto institucional previsto para las 12.00 horas y permanecerá abierta al público hasta el próximo 31 de octubre.

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La muestra realiza un recorrido por la historia de la Biblioteca América desde su inauguración en 1926 hasta la actualidad, a través de documentos históricos, fotografías y otros materiales que permiten conocer la evolución de este fondo bibliográfico y su papel como referente cultural y académico durante el último siglo.

La inauguración estará presidida por la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, y contará con la participación del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la presidenta del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra; y la comisaria de la exposición, Pilar Cagiao, entre otras autoridades.

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Con motivo del centenario, la Orquesta y Coro de la Universidad también ofrecerán dos conciertos con entrada libre. El primero tendrá lugar el jueves 23 de julio, a las 18.00 horas, en la iglesia de San Francisco, mientras que el segundo se celebrará el viernes 24, a la misma hora, en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Conxo.

El repertorio estará integrado por obras del fondo musical de la Biblioteca América, con composiciones de autores como Juan Ríos Ovalle, Julio Martínez Arteaga, Alberto Williams, Pau Casals o Arturo Márquez, entre otros.