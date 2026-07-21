JET ofrecerá este miércoles en Santiago su primer concierto en Galicia

El grupo de Melbourne aterriza en la capital gallega después de actuar este fin de semana en el Festival Internacional de Benicàssim Cedida

La banda australiana JET ofrecerá este miércoles 22 de julio en la Sala Capitol de Santiago de Compostela su primer concierto en Galicia. La actuación forma parte de la programación expandida del Underfest Xacobeo, dentro de su ciclo Bites, y llega con las últimas entradas disponibles.

El grupo de Melbourne aterriza en la capital gallega después de actuar este fin de semana en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), donde reunió a miles de asistentes. La cita compostelana permitirá disfrutar en un formato de sala del potente directo de una de las bandas de rock más populares de las últimas dos décadas.

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JET alcanzó el éxito internacional en 2003 con su álbum de debut Get Born, impulsado por temas como Are You Gonna Be My Girl, Rollover DJ o Cold Hard Bitch. Desde entonces ha vendido más de 6,5 millones de discos en todo el mundo y ha recorrido algunos de los principales festivales internacionales.

Tras varios años de inactividad, la banda regresó a los escenarios en 2023 coincidiendo con el 20 aniversario de Get Born. En los últimos meses ha retomado su actividad con giras internacionales y actuaciones en festivales como Mad Cool, NOS Alive o Corona Capital, además de compartir escenario con Lenny Kravitz en Australia.

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El concierto de Santiago se enmarca en la novena edición del Underfest Xacobeo, que continuará en los próximos meses con nuevas actuaciones ya confirmadas, entre ellas las de Hoodoo Gurus, Maria Arnal y St. Paul & The Broken Bones.