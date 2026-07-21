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Santiago de Compostela

El PSdeG exige a la Xunta un calendario para el aparcamiento del CHUS y medidas inmediatas de movilidad

La iniciativa, aprobada con el apoyo del PP y la abstención del gobierno local, reclama soluciones mientras no se construya la nueva infraestructura

Redacción .
Redacción .
21/07/2026 16:15
Abal
La concejala socialista Marta Abal
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El pleno de Santiago aprobó este martes una iniciativa del Grupo Municipal Socialista para reclamar a la Xunta un calendario definitivo para la construcción del nuevo aparcamiento del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) y la adopción de medidas inmediatas que mejoren la movilidad en su entorno mientras la infraestructura sigue pendiente.

La moción salió adelante con el voto favorable del PP, mientras que el gobierno municipal, integrado por BNG y Compostela Aberta, se abstuvo.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, visitaron el nuevo edificio C del CHUS

El CHUS estrenará antes de final de año un nuevo edificio de 22 millones con reproducción asistida, hospital de día y unidad de mama

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La concejala socialista Marta Abal criticó los retrasos acumulados en el proyecto y pidió al Ejecutivo gallego que concrete los plazos de ejecución y cumpla los compromisos adquiridos. Además, reclamó la puesta en marcha de actuaciones que alivien los problemas de acceso al complejo hospitalario mientras no entre en funcionamiento el nuevo aparcamiento.

La iniciativa también solicita definir cuanto antes el modelo de gestión de la futura infraestructura, incluyendo la posibilidad de establecer bonificaciones para los vecinos de Santiago, e insta al Concello a defender los intereses de la ciudad en la comisión de seguimiento del proyecto.

Plano 1

A Xunta construirá un aparcadoiro de 1.500 prazas no CHUS e propón outro provisional de 500

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Tras la aprobación de la propuesta, Abal sostuvo que tanto la Xunta como el Ayuntamiento deben asumir sus respectivas responsabilidades para mejorar la movilidad en el entorno del CHUS.

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