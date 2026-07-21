Do pogo aos buratos negros: o CERN desembarca no Revenidas cun escenario de divulgación científica
O festival de Vilaxoán acollerá por primeira vez en Galicia o CERN Festival Programme cun espazo dedicado á ciencia, con charlas, experimentos e obradoiros sobre física, IA, eclipses ou protonterapia
A sede do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), centro mixto da USC e a Xunta de Galicia, acolleu este martes 21 de xullo a presentación do CERN Festival Programme, que chegará este verán por primeira vez a Galicia. Será no festival Revenidas, en Vilaxoán de Arousa, do 10 ao 13 de setembro. Alí instalarase o escenario “Ondas e Partículas”, polo que pasarán algúns dos referentes da divulgación científica en Galicia e España.
No acto estiveron presentes o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez; a vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio da USC, Ana Cabana; o director do IGFAE, Carlos Salgado; a directora da Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo Queijo; director festival Revenidas, Xoán Quintáns; e o investigador do IGFAE Jose Edelstein, que será un dos poñentes. A cita contou tamén cunha breve actuación de Tapa d'Orella, un dos grupos que formará parte do cartel musical do festival Revenidas.
O cartel do escenario “Ondas e Partículas”
O cartel científico contará con nomes como Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático e presentador do programa Órbita Laika de TVE; Verónica Bolón, investigadora da Universidade da Coruña e premio Nacional de Investigación "María Andresa Casamayor"; os investigadores do IGFAE Juan Calderón Bustillo, Marta Reina Campos e o propio José Edelstein, así como referentes da divulgación nas redes sociais, como Adrián García (El Físico Barbudo), ou a investigadora do CERN Paula Desiré.
Entre os temas que se abordarán no escenario figuran as eclipses que se vivirán na península ibérica entre 2026 e 2028, os buracos negros, a protonterapia, a necesidade dunha IA máis sostible, a relevancia da ciencia en deportes como o baloncesto ou o fútbol, ou a física arredor dos pogos dos concertos. Tamén haberá espazo para obradoiros para degustar xeados feitos con nitróxeno líquido, observar cámaras de néboa ou construír cargadores solares. Igualmente, está previsto que polo escenario “Ondas e Partículas” pasen algúns dos artistas do cartel musical das Revenidas.
Jose Edelstein, investigador do IGFAE, e un dos referentes da divulgación en lingua castelá, falou da súa experiencia previa no CERN Festival Programme, na edición celebrada en 2024 en Castellón: “A miña impresión é que o mellor público é a xente que cre que a ciencia non vai con ela, de súpeto entra na charla e atópase con algo fascinante que non coñecía”.
A vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio da USC, Ana Cabana, expuxo: “Levar a ciencia a un espazo de encontro, de convivencia e de celebración da cultura é unha forma extraordinaria de derrubar barreiras entre a investigación e a cidadanía”.