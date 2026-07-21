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Santiago de Compostela

El Clínico de Santiago incorpora un robot pionero para operar la columna con más precisión y menos tiempo de cirugía

El nuevo sistema de navegación cinemática permitirá realizar unas 100 intervenciones anuales de alta complejidad y reducir hasta dos horas la duración de las operaciones más complejas

Agencias
21/07/2026 16:00
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante la presentación del primer robot con navegación cinemática incorporado al Sergas
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante la presentación del primer robot con navegación cinemática incorporado al Sergas
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El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha celebrado este martes la incorporación al Servizo Galego de Saúde (Sergas) del primer robot con navegación cinemática, que ya está plenamente operativo, y que realizará en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela cirugías de columna de alta complejidad.

En concreto, el robot permitirá realizar 100 cirugías al año y reducir hasta en dos horas las operaciones complejas. Tal y como ha detallado el conselleiro, se trata de un brazo robótico inteligente de última generación que permite a los profesionales realizar intervenciones de columna con "mayor precisión, mayor seguridad y con un enfoque mínimamente invasivo".

El jefe de servicio de neurocirugía, Ángel Prieto, y el de traumatología, José Ramón Caeiro, han detallado que este avance tecnológico posibilita tratar de forma integral patologías "muy complejas", deformidades estructurales, tumores espinales o desajustes vertebrales avanzados.

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El conselleiro ha recordado que este robot de alta precisión llega al Hospital Clínico en el marco del contrato de suministro de implantes de columna. De este modo, su cesión forma parte de la oferta técnica presentada como mejora por la empresa adjudicataria, lo que permite incorporar esta tecnología sin coste añadido al sistema sanitario público de la comunidad.

En su visita al Hospital Clínico este martes, el conselleiro ha explicado que el robot multidisciplinar ya demostró su utilidad en las primeras intervenciones realizadas que concluyeron con éxito y los pacientes evolucionan favorablemente sin complicaciones.

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