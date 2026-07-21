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Santiago de Compostela

As Cancelas se convierte en punto de sellado de credenciales del Camino de Santiago

Los peregrinos podrán estampar el sello del centro comercial en el Punto de Atención al Cliente como parte de una campaña previa al Año Xacobeo

Redacción .
Redacción .
21/07/2026 11:39
Punto de sellado As Cancelas 3
Punto de sellado As Cancelas 
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El centro comercial As Cancelas se ha convertido en un nuevo punto de sellado de credenciales para los peregrinos del Camino de Santiago. La iniciativa, enmarcada en su campaña anual de turismo y como antesala del próximo Año Xacobeo, permitirá a los caminantes obtener un sello propio del centro antes de llegar a la Catedral.

El sello estará disponible en el Punto de Atención al Cliente, situado en la planta 0, en horario de 10.30 a 21.00 horas.

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Bajo el lema "Solo tú sabes por qué haces el Camino", la campaña busca poner en valor las motivaciones personales de quienes realizan la peregrinación y reforzar el vínculo del centro comercial con uno de los principales símbolos de Galicia.

El gerente de As Cancelas, Javier Nicolás Blanco, señala que "cada peregrino llega a Santiago con una historia diferente y nos hace ilusión poder formar parte de ese recuerdo". Además, añade que el objetivo es que el centro comercial "sea una parada de referencia para quienes recorren el Camino de Santiago, un espacio que deje un buen recuerdo, forme parte de su experiencia y aporte valor a quienes llegan a Compostela".

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Con esta iniciativa, As Cancelas pretende consolidarse como un espacio de apoyo para los peregrinos en los últimos kilómetros del Camino, ofreciendo servicios de restauración, ocio y compras antes de su llegada al Obradoiro

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