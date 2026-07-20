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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago dá luz verde ao proxecto para ampliar a rede de abastecemento no lugar da Veiga, no Eixo

A actuación, cun investimento superior aos 230.000 euros, forma parte do convenio entre o Concello e Augas de Galicia para mellorar os servizos básicos en varias parroquias do rural compostelán

Redacción .
Redacción .
20/07/2026 16:30
O Consorcio de Santiago vén de adxudicar as obras de rehabilitación da fachada norte do Pazo de Raxoi, unha actuación orientada a mellorar a conservación do inmoble e a súa eficiencia enerxética
O proxecto de ampliación da rede de abastecemento no lugar da Veiga, na parroquia do Eixo, terá un prazo de execución de 17 semanas
Concello de Santiago
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A Xunta de Goberno aprobou na sesión ordinaria deste luns a revisión do proxecto de ampliación da rede de abastecemento no lugar da Veiga, na parroquia do Eixo, segundo as indicacións de Augas de Galicia, e a posta ao dispor deste organismo das vías de titularidade municipal en que se sitúa a obra e os informes sectoriais concedidos ao Concello para a súa execución.

O proxecto fixa o orzamento base de licitación da obra en 230.342,01 euros (IVE incluído) e o prazo de execución en 17 semanas.

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Trátase dunha das obras que se realizan ao abeiro do protocolo para a mellora da mobilidade do Complexo Hospitalario, que prevía a colaboración en actuacións de abastecemento e saneamento no ámbito rural. O protocolo establecía que Augas de Galicia financiaría obras ata un máximo de 3,5 millóns de euros e encargaríase da súa execución.

As demais actuacións incluídas neste acordo afectan as parroquias da Sabugueira, A Peregrina e San Xoán de Fecha. A Xunta de Goberno aprobou o 17 de marzo de 2025 o expediente para contratar a redacción dos proxectos, que se adxudicou o 29 de decembro á empresa Proyfe por un total de 168.789,78 euros (IVE incluído). Os proxectos están en revisión neste momento para seren aprobados e tramitar os respectivos convenios.

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Redacción