Santiago dá luz verde ao proxecto para ampliar a rede de abastecemento no lugar da Veiga, no Eixo
A actuación, cun investimento superior aos 230.000 euros, forma parte do convenio entre o Concello e Augas de Galicia para mellorar os servizos básicos en varias parroquias do rural compostelán
A Xunta de Goberno aprobou na sesión ordinaria deste luns a revisión do proxecto de ampliación da rede de abastecemento no lugar da Veiga, na parroquia do Eixo, segundo as indicacións de Augas de Galicia, e a posta ao dispor deste organismo das vías de titularidade municipal en que se sitúa a obra e os informes sectoriais concedidos ao Concello para a súa execución.
O proxecto fixa o orzamento base de licitación da obra en 230.342,01 euros (IVE incluído) e o prazo de execución en 17 semanas.
Trátase dunha das obras que se realizan ao abeiro do protocolo para a mellora da mobilidade do Complexo Hospitalario, que prevía a colaboración en actuacións de abastecemento e saneamento no ámbito rural. O protocolo establecía que Augas de Galicia financiaría obras ata un máximo de 3,5 millóns de euros e encargaríase da súa execución.
As demais actuacións incluídas neste acordo afectan as parroquias da Sabugueira, A Peregrina e San Xoán de Fecha. A Xunta de Goberno aprobou o 17 de marzo de 2025 o expediente para contratar a redacción dos proxectos, que se adxudicou o 29 de decembro á empresa Proyfe por un total de 168.789,78 euros (IVE incluído). Os proxectos están en revisión neste momento para seren aprobados e tramitar os respectivos convenios.