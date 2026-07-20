O PSdeG esixe incorporar Volaban ao Padroado do Refuxio de Bando
Os socialistas denuncian que o goberno local segue sen executar un acordo plenario aprobado hai máis dun ano
O partido socialista compostelán levará ao pleno deste mes unha iniciativa para reclamar ao goberno municipal que execute o acordo aprobado pola corporación en xuño de 2025 para incorporar a Asociación Voluntariado Activo de Bando (Volaban) ao Padroado da Fundación Refuxio de Animais de Bando.
A concelleira socialista Marta Abal denunciou que o executivo local "segue sen executar" un mandato aprobado polo pleno hai máis dun ano. Segundo lembrou, cando se adoptou o acordo o Padroado xa contaba co máximo de integrantes permitido, pero esa situación cambiou tras a renuncia dunha das entidades que formaban parte do órgano.
"Nese momento o Padroado alcanzaba o máximo estatutario de vinte integrantes, pero hoxe xa non existe ningún impedimento para facer efectiva esta incorporación", afirmou.
Abal puxo en valor o labor que desenvolve Volaban no día a día do Refuxio de Bando e defendeu que a súa presenza no Padroado permitiría reforzar a coordinación entre a Fundación e o voluntariado.
A concelleira considerou que a entidade, integrada por persoas que colaboran de forma continuada no refuxio, "coñece de primeira man as necesidades dos animais e o funcionamento diario do centro", polo que a súa participación "achegaría experiencia" ao órgano de goberno.
Por iso, o PSdeG solicitará no pleno que o goberno municipal inicie de inmediato os trámites para que Volaban ocupe a vacante existente no Padroado da Fundación Refuxio de Animais de Bando e dea cumprimento, sen máis demoras, ao acordo aprobado pola Corporación.