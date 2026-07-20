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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O PP reclama ao goberno local máis control sobre o contrato do Servizo de Axuda no Fogar

Os populares piden un informe sobre o cumprimento do contrato e reclaman garantir a calidade do servizo

Redacción .
Redacción .
20/07/2026 16:43
FOTO YOLANDA OTERO
FOTO YOLANDA OTERO
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O Partido Popular de Santiago defenderá no Pleno deste martes unha proposición para reclamar ao Goberno municipal un maior control sobre o contrato do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) e garantir a correcta prestación dun servizo que considera esencial.

A iniciativa inclúe a elaboración e publicación dun informe detallado sobre o cumprimento do contrato desde a súa entrada en vigor, con especial atención á organización do servizo, os recursos humanos, as axudas técnicas, os servizos complementarios e os mecanismos de seguimento e avaliación.

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A concelleira popular Yolanda Otero advertiu de que o contrato, actualmente prorrogado, presenta diferentes incidencias que afectan tanto ás condicións laborais do persoal como á atención ás persoas usuarias.

Segundo explicou, entre os problemas detectados figuran os atrasos no aboamento da paga extraordinaria de verán, a falta de substitucións do persoal auxiliar e a suspensión de distintos servizos durante as fins de semana por falta de profesionais.

"Esta falta de substitucións incide directamente na calidade da atención e provoca un grave prexuízo para as persoas usuarias do SAF e para as súas familias, que dependen dun servizo que non pode verse interrompido", sinalou.

FOTO YOLANDA OTERO

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O PP tamén denuncia que desde abril permanece suspendido o servizo complementario de fisioterapia previsto no contrato.

"O Goberno municipal non pode limitarse a observar o que está acontecendo. Ten a obriga de comprobar que se cumpren as condicións do contrato, de esixir responsabilidades ante os incumprimentos e de garantir a calidade deste servizo básico", afirmou Otero.

A concelleira lembrou que o Servizo de Axuda no Fogar permite que persoas maiores e dependentes reciban atención nos seus domicilios e defendeu que a supervisión da súa prestación debe ser unha prioridade do Concello.

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