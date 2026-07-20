Muíños reclama desbloquear as conexións á rede municipal de auga en Agualada e A Torre
O concelleiro levará ao pleno unha iniciativa para facilitar o acceso das vivendas á infraestrutura de abastecemento xa executada
O concelleiro non adscrito Gonzalo Muíños reclamará no Pleno municipal deste martes medidas para desbloquear as conexións á nova rede municipal de abastecemento de auga nos lugares de Agualada e A Torre, na parroquia de Marantes.
Segundo denuncia, a pesar de que a infraestrutura xa está executada, numerosas familias seguen sen poder conectarse debido ás dificultades administrativas, técnicas e económicas que deben afrontar.
Muíños lembra que a ampliación da rede, iniciada en febreiro deste ano cun investimento de case 850.000 euros, tiña como obxectivo levar o abastecemento municipal a arredor de 70 vivendas. Porén, asegura que as esixencias actuais, como autorizacións, adaptacións ás normativas ou distintas tramitacións administrativas, están a atrasar a posta en servizo efectiva da infraestrutura.
Ademais, critica que a Asociación de Veciños Rego das Pedras remitise un informe ao Concello o pasado 22 de xuño recollendo estas incidencias sen recibir resposta ata o momento.
Na iniciativa que defenderá no pleno, Muíños propón revisar e adaptar as condicións esixidas para facilitar as conexións á rede, así como crear un servizo municipal de asesoramento técnico que acompañe ás persoas afectadas durante a tramitación da documentación necesaria e permita que a infraestrutura poida cumprir a finalidade para a que foi construída.