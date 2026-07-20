Mercedes Rosón propón reactivar as políticas municipais de vivenda con medidas a curto e medio prazo
As concelleiras non adscritas piden desbloquear a empresa pública de vivenda, reforzar a rehabilitación, actuar contra os pisos turísticos ilegais e elaborar o censo de vivenda baleira
As concelleiras non adscritas de Santiago defenderán no pleno deste martes unha proposición para impulsar novas medidas en materia de vivenda, co obxectivo de incrementar a oferta residencial e responder á actual crise habitacional.
A iniciativa, presentada por Mercedes Rosón, aposta por combinar actuacións inmediatas con outras de longo percorrido. "A crise da vivenda require menos anuncios e máis xestión. Está ben planificar a longo prazo, pero a urxencia da situación esixe tamén medidas concretas a curto e medio prazo", sostén a concelleira.
Entre as propostas figura o desbloqueo da empresa pública de vivenda e solo, creada no anterior mandato para promover vivenda protexida, impulsar a rehabilitación e desenvolver os máis de corenta ámbitos de solo urbano non consolidado existentes no municipio.
Rosón considera prioritario recuperar a planificación destes espazos, os chamados "ocos baleiros", para incrementar a oferta de vivenda "sen necesidade de seguir consumindo novo territorio".
A iniciativa tamén reclama reforzar as políticas de rehabilitación, especialmente na Cidade Histórica, mediante novas vías de financiamento para o Consorcio de Santiago e programas que favorezan a recuperación de vivenda e de residentes.
Ademais, as concelleiras non adscritas propoñen intensificar o control sobre as vivendas de uso turístico que continúan operando á marxe da normativa municipal e instan ao Goberno local a elaborar con urxencia o censo de vivenda baleira comprometido nos orzamentos municipais.
"Queremos contribuír con propostas útiles e realistas. Santiago necesita recuperar unha política municipal de vivenda ambiciosa, que combine a promoción de nova vivenda coa rehabilitación, a mobilización da vivenda baleira e a protección do uso residencial fronte a outros usos que reducen a oferta dispoñible", conclúe Mercedes Rosón.