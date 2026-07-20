Los menores de entre 6 y 13 años ya pueden viajar solos en AVE desde Santiago

El nuevo servicio de Renfe permite que menores de entre 6 y 13 años viajen solos desde Santiago de Compostela en determinados trenes AVE, siempre con seguimiento y asistencia del personal ferroviario Carlos Castro / Europa Press

Renfe incorpora en la estación de Santiago de Compostela el servicio de viaje de menores sin acompañante, una prestación que permite viajar a niños sin la compañía de un adulto y bajo la supervisión del personal de a bordo.

El servicio de 'Menores que viajan solos' facilita el desplazamiento de niños con una edad comprendida entre los 6 y los 13 años (ambos incluidos) y ya está disponible en determinados trenes AVE en la conexión Santiago de Compostela-Madrid.

Durante todas las fases del viaje, el personal de Renfe se encarga de atender y supervisar al menor, garantizando que el desplazamiento se realice con todas las condiciones de seguridad hasta su llegada a destino.

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Con esta ampliación, Renfe extiende la red de estaciones gallegas desde las que pueden viajar menores solos, tras la puesta en marcha de este servicio en Vigo Urzáiz y A Coruña el pasado mes de diciembre.

Para solicitar este servicio es necesaria la compra de un billete de opción 'Elige Confort' o 'Premium' por parte de una persona adulta, mayor de 18 años, que ostente la patria potestad o la tutela legal del menor. La solicitud debe realizarse con al menos 48 horas de antelación respecto a la hora oficial de salida del tren.

El servicio puede solicitarse al adquirir el billete en las taquillas de las estaciones, a través de la venta telefónica o en agencias de viajes presenciales. Renfe recomienda consultar previamente las condiciones específicas de esta prestación, disponibles en el apartado 'Menores que viajan solos' de la página web renfe.com.