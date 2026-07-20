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Santiago de Compostela

Los menores de entre 6 y 13 años ya pueden viajar solos en AVE desde Santiago

Renfe incorpora en la estación compostelana el servicio de acompañamiento para niños sin adulto en determinados trenes con destino Madrid, bajo la supervisión del personal de a bordo

Agencias
20/07/2026 15:36
Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia
El nuevo servicio de Renfe permite que menores de entre 6 y 13 años viajen solos desde Santiago de Compostela en determinados trenes AVE, siempre con seguimiento y asistencia del personal ferroviario
Carlos Castro / Europa Press
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Renfe incorpora en la estación de Santiago de Compostela el servicio de viaje de menores sin acompañante, una prestación que permite viajar a niños sin la compañía de un adulto y bajo la supervisión del personal de a bordo.

El servicio de 'Menores que viajan solos' facilita el desplazamiento de niños con una edad comprendida entre los 6 y los 13 años (ambos incluidos) y ya está disponible en determinados trenes AVE en la conexión Santiago de Compostela-Madrid.

Durante todas las fases del viaje, el personal de Renfe se encarga de atender y supervisar al menor, garantizando que el desplazamiento se realice con todas las condiciones de seguridad hasta su llegada a destino.

Gonzalo Muiu00f1os en rueda de prensa Cedida

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Con esta ampliación, Renfe extiende la red de estaciones gallegas desde las que pueden viajar menores solos, tras la puesta en marcha de este servicio en Vigo Urzáiz y A Coruña el pasado mes de diciembre.

Para solicitar este servicio es necesaria la compra de un billete de opción 'Elige Confort' o 'Premium' por parte de una persona adulta, mayor de 18 años, que ostente la patria potestad o la tutela legal del menor. La solicitud debe realizarse con al menos 48 horas de antelación respecto a la hora oficial de salida del tren.

El servicio puede solicitarse al adquirir el billete en las taquillas de las estaciones, a través de la venta telefónica o en agencias de viajes presenciales. Renfe recomienda consultar previamente las condiciones específicas de esta prestación, disponibles en el apartado 'Menores que viajan solos' de la página web renfe.com.

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