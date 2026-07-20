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Santiago de Compostela

La inteligencia artificial ya influye en las decisiones de salud de millones de españoles, según un estudio de la USC

Casi la mitad de la población ha consultado alguna vez una IA por cuestiones sanitarias y uno de cada cinco acudió —o dejó de acudir— al médico siguiendo sus recomendaciones

Adriana Quesada
Adriana Quesada
20/07/2026 17:05
El estudio, basado en una encuesta a 4.700 personas, concluye que la ciudadanía acepta el uso de la IA en sanidad siempre que esté supervisada
El estudio, basado en una encuesta a 4.700 personas, concluye que la ciudadanía acepta el uso de la IA en sanidad siempre que esté supervisada
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Cada vez son más las personas que recurren a la inteligencia artificial para resolver dudas relacionadas con su salud. Un estudio impulsado por la Cátedra CAMELIA USC-Plexus revela que cerca de la mitad de la población española ha consultado alguna vez un sistema de IA con este fin, lo que confirma que estas herramientas se han integrado en los hábitos cotidianos de una parte importante de la ciudadanía.

La investigación, basada en una encuesta realizada a 4.700 personas mayores de edad de las 17 comunidades autónomas, pone de manifiesto que la inteligencia artificial no solo se utiliza para obtener información, sino que también influye en las decisiones sanitarias. Así, alrededor del 18% de los encuestados afirma haber acudido a una consulta médica tras la recomendación de un sistema de IA, mientras que un porcentaje similar reconoce que decidió no acudir al médico porque consideró suficiente la información obtenida.

Pese a este creciente uso, el estudio refleja que la población mantiene una actitud prudente respecto a la incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario. Los ciudadanos distinguen claramente entre aquellas aplicaciones destinadas a apoyar tareas técnicas o administrativas —como la gestión de citas, la interpretación de pruebas diagnósticas o el análisis de imágenes médicas— y aquellas que intervienen directamente en decisiones clínicas de mayor relevancia.

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En este sentido, las principales reticencias tienen que ver con los posibles riesgos asociados al uso de esta tecnología. El 64% de los encuestados teme que la inteligencia artificial pueda cometer errores que un profesional sanitario no cometería, mientras que el 62,3% considera que su implantación puede restar el componente humano a la atención médica. Además, aproximadamente la mitad de la población se muestra incómoda con la posibilidad de que una IA participe en decisiones sobre su salud, aunque una proporción similar cree que estas herramientas pueden contribuir a mejorar la calidad asistencial.

El informe concluye que la clave para aumentar la confianza ciudadana no pasa únicamente por desarrollar sistemas más precisos, sino por garantizar que su utilización sea transparente y esté siempre supervisada por profesionales sanitarios. De hecho, el 86,8% de los participantes considera imprescindible ser informado cuando la inteligencia artificial intervenga en su atención médica.

La supervisión humana emerge como la principal condición para aceptar estas tecnologías. La ciudadanía muestra una mayor predisposición cuando la IA actúa como apoyo al personal sanitario y no como sustituto. En consecuencia, el modelo preferido es un sistema mixto, elegido por el 49,8% de los encuestados, en el que médicos y profesionales de la salud cuentan con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la atención.

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El estudio también recoge una percepción moderadamente optimista sobre el futuro de esta tecnología. El 59% de los participantes confía en que el sistema sanitario español incorporará la IA de forma responsable y con las garantías necesarias, mientras que el 54,9% considera que puede facilitar el acceso a la atención médica en zonas rurales o con dificultades de desplazamiento.

Desde la Cátedra CAMELIA USC-Plexus señalan que el reto de los próximos años será consolidar un modelo en el que la innovación tecnológica avance de la mano de la confianza ciudadana, garantizando siempre que la última palabra en las decisiones sanitarias siga correspondiendo a los profesionales.

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