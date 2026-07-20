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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Ghaleb Jaber dará o pregón das Festas do Apóstolo 2026

O médico, empresario e fundador da Fundación Araguaney-Ponte de Culturas será o encargado de abrir as celebracións, nun recoñecemento á súa traxectoria

Adriana Quesada
Adriana Quesada
20/07/2026 16:00
Ghaleb Jaber, instalado en Santiago desde 1970, será o pregoeiro das Festas do Apóstolo 2026
Ghaleb Jaber, instalado en Santiago desde 1970, será o pregoeiro das Festas do Apóstolo 2026
Concello de Santiago
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O médico, refuxiado e fundador da Fundación Araguaney-Ponte de Culturas, Ghaleb Jaber Ibrahim, será o encargado de pronunciar o pregón das Festas do Apóstolo 2026. O Concello de Santiago recoñece así a súa traxectoria persoal e profesional e a súa contribución a proxectar unha Compostela aberta, diversa e comprometida co diálogo entre culturas.

Nado en Einyabus, na actual Palestina, Ghaleb Jaber chegou a Santiago en febreiro de 1970 para estudar Medicina. Na capital galega desenvolveu boa parte da súa vida, converténdose en doutor, empresario da hostalería e impulsor do sector audiovisual coa creación da produtora CTV, ademais de consolidarse como unha das figuras máis relevantes na promoción do intercambio cultural a través da Fundación Araguaney-Ponte de Culturas.

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O Concello destaca que a súa elección como pregoeiro responde á vontade de seguir reivindicando a diversidade que caracteriza Santiago. Deste xeito, Jaber súmase á lista de pregoeiros das últimas edicións, na que figuran nomes como Leilía, Lucía Freitas ou Blanca Millán, persoas que representan distintas maneiras de vivir e sentir a cidade.

A administración local salienta tamén o seu papel como referente no coñecemento da realidade do mundo árabe e da causa palestina, así como a súa capacidade para levar o nome de Santiago dentro e fóra de Galicia grazas ao seu labor empresarial, cultural e social.

Pola súa banda, Ghaleb Jaber puxo o foco na importancia da Fundación Araguaney, creada en 1984, que definiu como "unha idea necesaria". Máis de catro décadas despois, destacou que a entidade continúa desenvolvendo un intenso labor cultural e social. "É un punto de ligazón con toda a sociedade compostelá", afirmou, reivindicando o seu papel como espazo de encontro entre culturas e de servizo á cidadanía.

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