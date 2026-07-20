Ghaleb Jaber dará o pregón das Festas do Apóstolo 2026
O médico, empresario e fundador da Fundación Araguaney-Ponte de Culturas será o encargado de abrir as celebracións, nun recoñecemento á súa traxectoria
O médico, refuxiado e fundador da Fundación Araguaney-Ponte de Culturas, Ghaleb Jaber Ibrahim, será o encargado de pronunciar o pregón das Festas do Apóstolo 2026. O Concello de Santiago recoñece así a súa traxectoria persoal e profesional e a súa contribución a proxectar unha Compostela aberta, diversa e comprometida co diálogo entre culturas.
Nado en Einyabus, na actual Palestina, Ghaleb Jaber chegou a Santiago en febreiro de 1970 para estudar Medicina. Na capital galega desenvolveu boa parte da súa vida, converténdose en doutor, empresario da hostalería e impulsor do sector audiovisual coa creación da produtora CTV, ademais de consolidarse como unha das figuras máis relevantes na promoción do intercambio cultural a través da Fundación Araguaney-Ponte de Culturas.
O Concello destaca que a súa elección como pregoeiro responde á vontade de seguir reivindicando a diversidade que caracteriza Santiago. Deste xeito, Jaber súmase á lista de pregoeiros das últimas edicións, na que figuran nomes como Leilía, Lucía Freitas ou Blanca Millán, persoas que representan distintas maneiras de vivir e sentir a cidade.
A administración local salienta tamén o seu papel como referente no coñecemento da realidade do mundo árabe e da causa palestina, así como a súa capacidade para levar o nome de Santiago dentro e fóra de Galicia grazas ao seu labor empresarial, cultural e social.
Pola súa banda, Ghaleb Jaber puxo o foco na importancia da Fundación Araguaney, creada en 1984, que definiu como "unha idea necesaria". Máis de catro décadas despois, destacou que a entidade continúa desenvolvendo un intenso labor cultural e social. "É un punto de ligazón con toda a sociedade compostelá", afirmou, reivindicando o seu papel como espazo de encontro entre culturas e de servizo á cidadanía.